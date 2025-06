Puntos clave de la condena de Harvey Weinstein por un grave delito sexual en su nuevo juicio

Harvey Weinstein en el tribunal en Nueva York el 11 de junio del 2025. (Steven Hirsch /New York Post via AP, Pool) Steven Hirsch

Harvey Weinstein bromea con fotógrafos de prensa en el tribunal penal de Manhattan mientras el jurado delibera en su nuevo juicio, el miércoles 11 de junio de 2025, en Nueva York. (Curtis Means/Pool Photo via AP) CURTISMEANS@2025

El jurado emitió un veredicto sobre dos de los tres cargos contra Weinstein, absolviéndolo de uno. Los jurados indicaron que aún no habían logrado la unanimidad en el último cargo. Eso podría significar más deliberaciones el jueves.

Minutos después, el jurado de siete mujeres y cinco hombres declaró culpable al ex productor cinematográfico de 73 años de un cargo de acto sexual criminal, que conlleva una sentencia máxima de 25 años de prisión. Weinstein niega haber violado o agredido sexualmente a alguien. Una vez que sea sentenciado, puede apelar.

Haley, quien trabajó brevemente en "Project Runway" producido por Weinstein, testificó que él la agredió en julio de 2006 después de invitarla a pasar por su apartamento en SoHo antes de un vuelo que su compañía le reservó al día siguiente a Los Ángeles para asistir a un estreno de cine.

Haley testificó que Weinstein la arrinconó en un dormitorio, la empujó sobre una cama y le realizó sexo oral por la fuerza, sin inmutarse por sus patadas y súplicas de "No, no, esto no va a suceder".

Weinstein fue condenado por el mismo cargo en su primer juicio.

Haley, quien también ha sido conocida como Mimi Haleyi, dijo a los jurados que nunca estuvo interesada en ninguna relación sexual o romántica con Weinstein, pero aún así quería su ayuda profesional.

Reconoció que mantuvo el contacto e intercambió mensajes cordiales con él y aceptó una invitación a su habitación de hotel dos semanas después del presunto asalto, cuando dijo que él la arrastró a la cama para tener relaciones sexuales.

Weinstein fue absuelto de un cargo de acto sexual criminal relacionado con una acusación no imputada previamente de que realizó sexo oral por la fuerza a Kaja (KEYE’-ah) Sokola, una psicóloga y exmodelo y actriz polaca, en un hotel de Manhattan en 2006 justo antes de su vigésimo cumpleaños.

Sokola, quien no formó parte del primer juicio de Weinstein, testificó que él la agredió después de atraerla a su habitación de hotel diciéndole que tenía un guion para mostrarle. Mientras la empujaba sobre una cama, le quitó las botas, las medias y la ropa interior, "mi alma fue removida de mí", dijo.

Ahora con 39 años, Sokola dijo que él la mantuvo inmovilizada mientras ignoraba sus súplicas de "por favor no, por favor detente, no quiero esto". Dijo que intentó empujarlo, pero no fue rival contra Weinstein, quien es mucho más grande.

Sokola también testificó que Weinstein la agredió sexualmente cuando tenía 16 años, pero esa acusación estaba más allá de los límites legales para un posible cargo criminal.

Sokola dijo que mantuvo el contacto con Weinstein porque tenía sueños de una carrera actoral.

Acudió a las autoridades en enero de 2020, unos días después del primer juicio de Weinstein. Los fiscales detuvieron su investigación después de que Weinstein fue condenado, pero la reactivaron cuando el veredicto fue anulado el año pasado.

El jurado no ha llegado a un veredicto sobre un cargo de violación en tercer grado relacionado con la acusación de Jessica Mann de que Weinstein la agredió en marzo de 2013.

Mann, cosmetóloga y estilista, dijo que conoció a Weinstein en una fiesta a finales de 2012 o principios de 2013, cuando tenía 27 años y trataba de iniciar una carrera actoral.

Ella alega que Weinstein la atrapó en una habitación de hotel en Manhattan, le exigió que se desnudara mientras él se cernía sobre ella, le tomó los brazos y la violó después de, según cree, inyectarse un medicamento para promover la erección que luego encontró en el basurero del baño.

Mann dijo que tenía una relación consensuada, intermitente, con el entonces casado Weinstein, pero que él era volátil y la violaba si ella lo rechazaba.

Dijo que mantuvo el contacto con Weinstein después de la presunta violación, diciendo a los jurados que "compartimentó la parte de Harvey que me estaba lastimando", y que los halagos y la amabilidad "mantenían la paz".

The Associated Press no suele nombrar a los acusadores de agresión sexual sin su consentimiento, el cual han otgorgado Haley, Mann y Sokola.

El tribunal más alto de Nueva York, el Tribunal de Apelaciones, anuló la condena de Weinstein en abril de 2024.

En una decisión de 4-3, el tribunal dijo que el juez en el primer juicio, James Burke, negó a Weinstein un juicio justo al permitir que tres mujeres testificaran sobre acusaciones que no resultaron en cargos y al decidir que los fiscales podrían confrontar a Weinstein, si testificaba, sobre historias de él comportándose de manera brutal.

El tribunal calificó las acusaciones contra Weinstein como "conducta espantosa, vergonzosa, repulsiva" pero advirtió que "destruir el carácter de un acusado bajo el pretexto de necesidad procesal" no justificaba algunas pruebas y testimonios del juicio.

El mandato de Burke expiró a finales de 2022, y ya no es juez.

A los fiscales no se les permitió volver a juzgar a Weinstein por cargos de los que fue absuelto durante su primer juicio, incluidos agresión sexual depredadora y un cargo de violación en primer grado.

Weinstein está apelando su condena en Los Ángeles por un caso similar de 2022.

Los jurados allí lo encontraron culpable de tres de siete cargos, incluyendo violación, y fue sentenciado a 16 años de prisión. Los abogados de Weinstein argumentaron que no tuvo un juicio justo.

Sostienen que el juez en el caso de California permitió erróneamente que los jurados conocieran la condena de Weinstein en Nueva York en 2020, y que el jurado fue injustamente perjudicado por el testimonio de mujeres sobre presuntos asaltos de los que Weinstein no fue acusado.

Los periodistas de The Associated Press Ruth Brown y Philip Marcelo contribuyeron a este informe.

FUENTE: Associated Press