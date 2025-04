Productor de "60 Minutes" renuncia argumentando no puede dirigir el programa

En un memorando dirigido al personal, Bill Owens manifestó que no podría tomar decisiones independientes basadas en lo que es correcto para la audiencia.

"Habiendo defendido este programa —y lo que representamos— desde todos los ángulos, con el tiempo y con todo lo que pude, he decidido apartarme para que el programa pueda avanzar", escribió en el memorando, reportado inicialmente por The New York Times.