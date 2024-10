Pianista ciego de India se "transporta a otra dimensión" con la música

Imlibenla Jamir, de 30 años, a la izquierda, guía a su hermano Takosangba Pongen, de 27 años, un pianista ciego, al escenario para su actuación en el Festival de Piano Brillante de dos días en Bengaluru, India, el domingo 29 de septiembre de 2024. (Foto AP/Aijaz Rahi) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Takosangba Pongen, de 27 años, un pianista ciego, actúa en un centro comercial durante el Festival de Piano Brillante de dos días en Bengaluru, India, el domingo 29 de septiembre de 2024. (Foto AP/Aijaz Rahi) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Takosangba Pongen, de 27 años, un pianista ciego, actúa durante el Festival de Piano Brillante de dos días en Bengaluru, India, el domingo 29 de septiembre de 2024. (Foto AP/Aijaz Rahi) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Takosangba Pongen, de 27 años, un pianista ciego, espera para actuar en el Festival de Piano Brillante de dos días en Bengaluru, India, el domingo 29 de septiembre de 2024. (Foto AP/Aijaz Rahi) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Takosangba Pongen, de 27 años, pianista ciego, ensaya durante el Festival de Piano Brillante de dos días en Bengaluru, India, el domingo 29 de septiembre de 2024. (Foto AP/Aijaz Rahi) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un bastón yace en el suelo junto a Takosangba Pongen, de 27 años, un pianista ciego, mientras espera su actuación en el Festival de Piano Brillante de dos días en Bengaluru, India, el domingo 29 de septiembre de 2024. (Foto AP/Aijaz Rahi) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Takosangba Pongen, de 27 años, un pianista ciego, segundo a la derecha, es presentado a otros artistas por el director del festival Khyochano TCK, en el centro, mientras espera su actuación en el Festival de Piano Brillante de dos días en Bengaluru, India, el domingo 29 de septiembre de 2024.(Foto AP/Aijaz Rahi) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Artistas del estado de Nagaland, en el noreste de la India, se preparan antes de una actuación en el Festival de Piano Brillante de dos días en Bengaluru, India, el domingo 29 de septiembre de 2024. (Foto AP/Aijaz Rahi) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Artistas del estado de Nagaland, en el noreste de la India, esperan tras bambalinas su actuación en el Festival de Piano Brillante de dos días en Bengaluru, India, el domingo 29 de septiembre de 2024. (Foto AP/Aijaz Rahi) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Takosangba Pongen, de 27 años, pianista ciego, bebe té mientras espera su turno para ensayar durante el Festival de Piano Brillante de dos días en Bengaluru, India, el domingo 29 de septiembre de 2024. (Foto AP/Aijaz Rahi) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved