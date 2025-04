Patti Smith revisará su pasado en "Bread of Angels"

El libro de la poeta,escritora y música, “Bread of Angels”, será publicado el 4 de noviembre, anunció Random House el miércoles. En “Just Kids” ("Éramos unos niños"), ganador del Premio Nacional del Libro en 2010, Smith rememoró sus primeros años en la ciudad de Nueva York y su romance y amistad con el fotógrafo Robert Mapplethorpe. En su nuevo libro, según Random House, reflexiona sobre su infancia “en la clase trabajadora de Filadelfia y el sur de Jersey”, su matrimonio con el guitarrista Fred “Sonic” Smith, su mudanza a una casa en Michigan junto al Lago Saint Clair para formar una familia y su dolor por la muerte de su esposo en 1994.

Otros libros de Smith incluyen “M Train”, “Year of the Monkey”, “Woolgathering” ("Tejiendo sueños") y “Devotion (Why I Write)” ("Devoción").