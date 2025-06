Parker McCollum descubre nuevos sueños con su álbum grabado en NY

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Parker McCollum posa para un retrato el sábado 7 de junio de 2025 en Nashville, Tennessee. (Foto AP/Mark Humphrey) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

“Me siento radiante cuando estoy allí”, dice de la ciudad. “Cuando estaba en la escuela secundaria soñando con estar en un sello importante grabando discos, sabes, (pensaba) ’Va a ser en Nueva York y va a ser... como una película. Y, ya sabes, simplemente decidí intentarlo y realmente hacer eso”.

El álbum posee ese vigor, desde la lenta construcción, al estilo de John Mayer, de “New York Is On Fire” hasta un repertorio más country y algo más: “Solid Country Gold”, “Sunny Days” y “What Kinda Man”.

También hay una animada versión del clásico folk de Danny O’Keefe “Good Time Charlie’s Got The Blues” con el cantante tejano Cody Johnson, la única colaboración del álbum. “He tocado esa canción toda mi vida”, dice McCollum.

Pensó: “Esa canción va a ser grabada en algún momento de mi carrera. Mejor hacerlo ahora”.

El tema narrativo “My Blue” fue la primera canción que McCollum y Liddell grabaron en el estudio, y fue “un paseo”, como lo describe McCollum, “Y ocurrió lo peor que podría haber pasado”. Pensaron que el resto del proceso sería sin esfuerzo, pero así no funciona. “Fue simplemente un desgaste emocional absoluto durante los siguientes seis días y medio. Pero no lo haría de otra manera”.

Eso también llevó a la experimentación. “Siempre he querido ser un cantante country. Y cuanto más escucho lo que hago, pienso, ‘Esto realmente no suena como música country para mí’, lo cual es difícil de definir hoy en día, por supuesto, lo que realmente es la música country. Simplemente no es tan estrecho como solía ser. Pero estoy como, ya ni siquiera me importa. Sabes, tal vez no soy un cantante country. No sé. Ya no me importa un (expletivo). Sea lo que sea que suene, sabes, eso es lo que quiero hacer”.

Siempre y cuando las canciones “te hagan sentir algo”.

Eso es algo con lo que los fanáticos se han conectado durante mucho tiempo, desde su debut, “The Limestone Kid”, hace una década.

“Realmente me consume sacar música que te golpea donde la música me golpea a mí”, dice. “Realmente disfruto esa búsqueda y ese viaje de, ‘¿Voy a escribir canciones que sean lo suficientemente buenas?’ ... Estoy tratando de encontrar esas respuestas”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press