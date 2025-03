“No Other Land”, una historia sobre activistas palestinos, gana el Oscar al mejor documental

Basel Adra y de izquierda a derecha, Rachel Szor, Hamdan Ballal y Yuval Abraham aceptan el Oscar al mejor documental por "No Other Land", el domingo 2 de marzo de 2025 en el Teatro Dolby de Los Ángeles. (AP Foto/Chris Pizzello)

“Hace aproximadamente dos meses, me convertí en padre, y mi esperanza para mi hija es que no tenga que vivir la misma vida que estoy viviendo ahora, siempre temiendo a los colonos, la violencia, las demoliciones de casas y los desplazamientos forzados”, dijo Adra.

“No Other Land” llegó como un fuerte contendiente tras una exitosa trayectoria en el circuito de festivales de cine. Sin embargo, no encontró un distribuidor en Estados Unidos después de ser adquirido para distribución en 24 países. Para el Oscar, superó a “Porcelain War”, “Sugarcane”, “Black Box Diaries” y “Soundtrack to a Coup d’État”.