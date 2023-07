Muere a los 70 años el actor Paul Reubens, intérprete de Pee-wee Herman

ARCHIVO - El actor Paul Reubens caracterizado como Pee-wee Herman posa para un retrato para promover la obra de teatro "The Pee-wee Herman Show", el 7 de diciembre de 2009, en Los Angeles. Reubens murió el 30 de julio de 2023 después de una lucha de seis años contra el cáncer que no hizo pública, dijo su publicista en un comunicado. (Foto AP/Danny Moloshok, archivo) AP2009

“Acepte mis disculpas por no hacer público lo que he enfrentado en los últimos seis años”, dijo Reubens en un comunicado emitido con el anuncio de su muerte. “Siempre he sentido una gran cantidad de amor y respeto por parte de mis amigos, fans y simpatizantes. Los he querido mucho a todos y he disfrutado haciendo arte para ustedes”.

Una secuela siguió tres años más tarde con “Big Top Pee-wee” (“El gran Pee-Wee”), en el que Pee-wee busca unirse a un circo, este filme no fue tan bien recibido como el primero y el personaje de Reubens no obtendría otro papel protagónico en una película hasta “Pee-wee’s Big Holiday de 2016”, para Netflix. Judd Apatow produjo el renacimiento de Pee-wee en la pantalla grande.

Su serie de televisión, “Pee-wee’s Playhouse”, estuvo al aire durante cinco temporadas, ganó 22 premios Emmy y atrajo no sólo a niños sino también a adultos a la televisión de los sábados por la mañana.

Tanto tonto como subversivo y defensor de la inconformidad, el universo de Pee-wee era un lugar alucinante, poblado por cosas como un sillón parlante y un pterodáctilo amistoso. El anfitrión, a quien le gustan las palabras secretas y ama tanto la ensalada de frutas que una vez se casó con ella, es propenso a frases como: “Sé que lo eres, pero ¿qué soy yo?” y “¿Por qué no tomas una foto?, durará más”. El show fue un éxito porque funcionó en varios niveles, aunque Reubens insiste en que ese no era el plan.

“Es para niños”, dijo Reubens a The Associated Press en 2010. “Durante años, la gente ha intentado convencerme de que dijera: ‘No era realmente para niños’. Incluso el programa original era para niños. Siempre me censuré para que fuera apto para niños.

“Todo ha sido sólo hecho con intuición desde el principio”, dijo Reubens a la AP. “Eso es todo lo que es y creo que siempre lo será. Por mucho que la gente quiera que lo diseccione y lo explique, no puedo. Uno, no lo sé, y dos, no quiero saber, y tres, siento que me hechizaré si lo sé.

