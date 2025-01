Mikey Madison, Zoe Saldaña e Isabella Rossellini reaccionan a las nominaciones al Oscar

© 2024 PAGE 114 - WHY NOT PRODUCTIONS - PATHÉ FILMS - FRANCE 2 CINÉMA

“Mi teléfono comenzó a explotar, y simplemente caí al suelo y no podía creerlo. Es completamente surrealista. La categoría de mejor actriz de reparto está llena de algunas de mis actrices favoritas. Fue increíble ser incluida en una lista corta, y ahora esto. Casi no lo puedo creer.” — Barbaro se enteró de su nominación a mejor actriz de reparto mientras estaba en Londres durante una prueba de vestuario para un nuevo proyecto.

“Cuando era joven, siempre me identificaban como la hija de Ingrid Bergman y Roberto Rossellini. A medida que he envejecido, esto no sucede tan frecuentemente... Desearía que mis padres estuvieran vivos para celebrar conmigo este gran honor. Y, también, hoy, con esta alegría, mi mente no puede evitar detenerse en el más allá para pensar en David Lynch. Nuestra colaboración fue clave para mi comprensión del arte de actuar. Es mi pasado, todo lo que tengo en mí, lo que traje a mi interpretación de la Hermana Agnes en la película ‘Conclave’, trabajando bajo la dirección clara y precisa de Edward Berger (y) su increíble elenco y equipo, especialmente el incomparable Ralph Fiennes.” — Rossellini, nominada a mejor actriz de reparto, en un comunicado.