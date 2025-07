Michael Douglas y Danny DeVito recuerdan “One Flew Over the Cuckoo’s Nest” en su 50 aniversario

ARCHIVO - Miembros del elenco y el equipo de “One Flew Over the Cuckoo’s Nest”, ganadores de los Oscar a mejor director, mejor actor, mejor actriz y mejor película, de izquierda a derecha, el director Milos Forman, el actor Jack Nicholson, la actriz Louise Fletcher y el coproductor Michael Douglas, aparecen en los Oscar el 30 de marzo de 1976. (Foto AP, archivo) AP1976

Esta imagen publicada por Fathom Entertainment muestra el arte promocional de la película "One Flew Over the Cuckoo’s Nest". (Fathom Entertainment via AP)

Esta imagen publicada por Fathom Entertainment muestra a Jack Nicholson, sentado a la izquierda, y a Danny DeVito, sentado a la derecha, con el elenco de apoyo en una escena de “One Flew Over the Cuckoo’s Nest”. (Fathom Entertainment via AP)

"Recuerdo lo difícil que fue convencer a Jack de que viniera a la ceremonia. Estaba tan reacio, pero lo llevamos allí", dijo Douglas en una entrevista reciente con The Associated Press. "Y luego, por supuesto, perdimos los primeros cuatro premios. Jack estaba sentado justo delante de mí y se inclinó hacia atrás y dijo: '¡Oh, Mikey D, Mikey D, te lo dije, hombre!'. Yo solo le dije: 'Aguanta'".

Douglas, por supuesto, tenía razón. “One Flew Over the Cuckoo’s Nest” terminaría arrasando con los "cinco grandes" —guion, director, actor, actriz y película—, siendo el primer filme en hacerlo en 41 años. “It Happened One Night” ("Sucedió una noche"), en 1934 y “The Silence of the Lambs” ("El silencio de los inocentes") de 11991 son las otras películas que lo han logrado. Esa noche fue uno de los muchos momentos de reivindicación para una película que nadie quería hacer o distribuir y que ha resistido literalmente la prueba del tiempo.