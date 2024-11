Manuel Turizo lanzó «201»: Un álbum que marca su evolución musical y artística

Producido por La Industria INC. y Sony Records, 201 combina géneros con maestría, mezclando ritmos urbanos y tropicales para ofrecer un sonido fresco y auténtico. "Con 201 quise explorar nuevos horizontes musicales, pero sin dejar atrás la esencia que siempre ha definido mi música", expresó Turizo, quien busca conectar con su público a través de historias y emociones reflejadas en cada canción.

El álbum cuenta con colaboraciones de alto nivel, como Kapo en Qué Pecao, Elder Dayán Díaz en La Ex de Mi Amigo y el icónico Yandel en Mamasota. También incluye éxitos como De Lunes a Lunes junto a Grupo Frontera y Yo No Me Vuelvo a Enamorar en colaboración con el DJ brasileño Alok, reafirmando su capacidad para cruzar fronteras musicales y culturales.