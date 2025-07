"Love Island" reaviva debate sobre prejuicio racial y misoginia en citas

Esta imagen publicada por Peacock muestra a Olandria Carthen, a la izquierda, y Nicolas "Nic" Vansteenberghe de la serie de telerrealidad "Love Island USA". (Ben Symons/Peacock via AP) ™ © 2025 Peacock TV LLC. All Rights Reserved.

Esta imagen publicada por Peacock muestra a Michelle "Chelley" Bissainthe y Ace Greene de la serie de telerrealidad "Love Island USA". (Ben Symons/Peacock via AP) ™ © 2025 Peacock TV LLC. All Rights Reserved.

No es simplemente que las mujeres negras sean elegidas al final para emparejarse o eliminadas primero en las versiones del Reino Unido o Estados Unidos del programa. Muchos espectadores dicen que hay un tema recurrente de pretendientes que abandonan o dejan a las concursantes negras cuando hay una opción de piel más clara. Las concursantes negras también se han quejado de no tener éxito en el programa cuando no bajan sus estándares de intimidad con un pretendiente, como si tuvieran suerte de ser consideradas material de citas entre compañeros más deseables.

"Siento que las mujeres negras de piel oscura en ese programa siempre encuentran hombres que se ajustan a su vibra, que las respetan, que se sienten atraídos por ellas, las desean, las tratan como reinas", expresó.

En la versión del Reino Unido, los fans han contado múltiples instancias donde las concursantes negras fueron dejadas como la última opción cuando se eligieron parejas, o fueron las primeras en ser eliminadas y expulsadas de la villa. Muchos también han notado que tomó once temporadas antes de que una mujer negra de tez más oscura fuera declarada ganadora.

Ahora en su duodécima temporada, "Love Island" del Reino Unido sigue enfrentando acusaciones de sesgo de los concursantes masculinos contra las mujeres negras. Después de que Alima Gagigo, una mujer negra de 23 años, eligiera emparejarse con Blu Chegini, un hombre blanco de 26 años, él dijo: "Seré honesto, en teoría, no eres mi tipo".

Gagigo respondió: "Por supuesto", como si esas fueran palabras que no le sorprendía escuchar.

No hay evidencia de que Chegini se refiriera a la raza o etnia de Gagigo. Pero el intercambio fue suficiente para confirmar lo que algunos en la audiencia sintieron que era un sesgo implícito contra las mujeres negras en la villa.

"La única estipulación de Love Island es que los concursantes sean mayores de 18 años, solteros y busquen el amor. Nuestro proceso de solicitud y casting es inclusivo para todos y siempre buscamos reflejar la edad y diversidad de nuestra audiencia en el programa", dijo un portavoz del programa "Love Island U.K.".

JaNa Craig, una concursante de la popular sexta temporada de "Love Island USA", que se emitió el verano pasado, logró un lugar en las últimas cuatro parejas al final de la competencia junto a Kenny Rodriguez, quien ingresó a la villa 13 días después de comenzada la temporada. Su personalidad burbujeante la convirtió en una favorita de los fans.

Aunque inicialmente le preocupaba cómo se sentían los espectadores sobre ella, la reacción positiva de la audiencia culminó en que fuera considerada la "chica más mala en la historia de Love Island", lo que significa atractiva o hermosa en términos de jerga. Aun así, sintió que algunos concursantes masculinos podrían no haber estado interesados en ella y Serena Page, otra concursante negra, debido a su complexión. Page ganó esa temporada de "Love Island USA".

"La primera vez que me sentí especial fue cuando el primer chico me eligió porque tenía tres opciones. Aparte de eso, siempre sentí que me tocaba la peor parte", dijo Craig. "Aunque sabemos nuestro valor y sabemos que somos hermosas, aún nos sentimos como — no lo suficientemente buenas".

Finalmente, Craig se sintió más orgullosa cuando escuchó de otras mujeres negras que dijeron que apreciaban su representación en el programa, dada la percepción de que las mujeres negras son menos deseables en los programas de citas.

"Me sentí honrada por la cantidad de chicas negras que decían: 'JaNa, me inspiras'", expresó.

El productor de "Love Island USA", Peacock, que el domingo debutó un programa derivado de su popular sexta temporada, titulado "Love Island: Beyond the Villa", declinó comentar para esta historia.

Las preocupaciones de los espectadores y concursantes sobre la representación de las mujeres negras en el programa reflejan una visión anti-negra y misógina del mundo real hacia las mujeres negras, comúnmente referida como “misoginoir”. Los académicos la describen como un desprecio tanto implícito como explícito hacia las mujeres negras, gran parte de ella arraigada en estereotipos racistas que se perpetúan en la cultura popular y los medios de comunicación masiva. Aunque los concursantes de "Love Island" no son abiertamente racistas con las competidoras negras, muchos espectadores sienten que las interacciones que las mujeres negras han tenido en el programa han estado impregnadas de sesgo implícito.

Pocos espectadores ven algo malo en que los concursantes de "Love Island" sean abiertos sobre los rasgos específicos que buscan en posibles pretendientes. Altos sobre bajos, en forma sobre promedio, tatuados sobre sin marcas.

Pero las preferencias raciales de los concursantes, ya sean reales o simplemente percibidas por los fanáticos del programa, no pueden verse como una verdad objetiva sobre quién es o no deseable en el mundo, dijo Alexandria Beightol, presentadora del pódcast "Apathy Is Not An Option" en el Southern Poverty Law Center, una organización sin fines de lucro de derechos civiles y defensa legal.

"Reconocer que tienes un tipo también debería ser reconocer que eres un producto de muchos medios de comunicación masiva", dijo Beightol.

Los productores deberían ver la popularidad del programa como una oportunidad para disipar y no reforzar nociones de belleza, especialmente aquellas perjudiciales para las mujeres negras y las personas de tez más oscura, agregó.

"Sería beneficioso tener algunos productores que se parezcan a algunas de las mujeres en el programa que puedan anticipar parte de ese drama", dijo Beightol. "En la historia de la programación de realities, han roto muchas de las visiones implícitas a las que los medios solían adherirse".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press