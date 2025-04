Los Premios Oscar incluirán premio al diseño de acrobacias en su 100ma ceremonia

"Ser vistos por la comunidad cinematográfica como diseñadores de acrobacias, con suerte, arroja más luz sobre lo que realmente hacemos", comentó O’Hara a The Associated Press en 2024. "En el pasado, los especialistas en acrobacias eran los vaqueros. Ahora somos creativos. Creamos cosas asombrosas, al igual que lo hace un diseñador de producción o un diseñador de vestuario".

Los Oscar rindieron homenaje a la comunidad de acrobacias con un montaje de video en la ceremonia de 2024, recordando más de 100 años de acrobacias en Hollywood desde Chaplin y Keaton hasta "Misión: Imposible" y "Matrix".

Otros premios ya estaban adelantados en celebrar las acrobacias: Los Emmy honran la coordinación de acrobacias y la actuación de acrobacias, mientras que los Premios del Sindicato de Actores reconocen a los conjuntos de acrobacias en televisión y cine.

Los Oscar también añadieron recientemente un premio al logro en casting, comenzando con las películas estrenadas en 2025. Al igual que con el premio de casting, aún no está claro si se añadirá a la transmisión en vivo de los Oscar.

Chad Stahelski, quien codirigió "John Wick" e hizo acrobacias para Keanu Reeves, dijo a la AP el jueves que aún queda trabajo por hacer.

"La idea de dar un Premio de la Academia por diseño de acrobacias es increíble, no me malinterpreten", señaló. "Ahora me gustaría saber quién va a decidir quién lo recibe, y quién realmente recibe el premio. No es como hace 100 años cuando había una sola persona diseñándolo. Es un esfuerzo colaborativo".

Stahelski añadió: "Las acrobacias son un departamento tan colaborativo y complicado, ¿cómo vamos a determinar a quién va dirigido esto? Hemos pasado 100 años consiguiendo el premio, asegurémonos de que vaya a las personas adecuadas".

___

El periodista de The Associated Press Jake Coyle en Nueva York contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press