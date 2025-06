'Lilo & Stitch' supera a 'Sinners' y se convierte en la 2da película más taquillera de 2025

Los cines en Estados Unidos y Canadá también ofrecieron varias películas nuevas este fin de semana, incluyendo “Karate Kid: Legends” de Sony y la película de terror de A24 “Bring Her Back”. Según las estimaciones de los estudios el domingo, se sumó a un robusto fin de semana post-festivo de 149 millones de dólares, lo que representa un aumento de más del 120% en comparación con el mismo período del año pasado.

El cuarto lugar fue para “Final Destination: Bloodlines” que ganó 10,8 millones de dólares en su tercer fin de semana. La película es la más taquillera de la franquicia, sin tener en cuenta la inflación, con 229,3 millones de dólares a nivel mundial.

El otro gran estreno del fin de semana, “Bring Her Back”, completó los cinco primeros con 7,1 millones de dólares en 2.449 pantallas. Protagonizada por Sally Hawkins como una madre adoptiva con algunos planes perturbadores, la película es el segundo largometraje de los cineastas gemelos Danny y Michael Philippou, quienes hicieron el éxito de terror de 2023 “Talk to Me”. Obtuvo un raro B+ en CinemaScore para una película de terror y es esencialmente la única nueva película en el género hasta que “28 Years Later” se estrene el 20 de junio.

Una nueva película de Wes Anderson, “The Phoenician Scheme,” también debutó en Nueva York y Los Ángeles este fin de semana, donde recaudó 270.000 dólares. Se expandirá a nivel nacional el próximo fin de semana.

El pronóstico de taquilla de verano sigue siendo prometedor, aunque hay un largo camino por recorrer para alcanzar el objetivo de 4.000 millones de dólares (una norma pre-pandemia que solo el verano de “Barbenheimer” ha superado). Se espera que el mes de mayo cierre con 973 millones, un aumento del 75% respecto a mayo de 2024, según datos de Comscore.

Estimado de las diez películas más taquilleras de viernes a domingo en Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas salen el lunes.

1. “Lilo & Stitch” - $63 millones.

2. “Mission: Impossible – The Final Reckoning” - $27,3 millones.

3. “Karate Kid: Legends” - 21 millones.

4. “Final Destination: Bloodlines” - $10,8 millones.

5. “Bring Her Back” - $7,1 millones.

6. “Sinners” - $5,2 millones.

7. “Thunderbolts” - $4,8 millones.

8. “Friendship” - $2,6 millones.

9. “The Last Rodeo” - $2,1 millones.

10. “j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ in JAPAN: LIVE VIEWING” - $939.173.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press