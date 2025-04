Las mujeres de "Andor" amplían y profundizan sus roles

Esta imagen publicada por Disney+ muestra a Adria Arjona, como Bix Caleen, en una escena de "Andor". (Lucasfilm Ltd./Disney+ via AP) © 2025 Lucasfilm Ltd™. All Rights Reserved.

O'Reilly comentó en una entrevista con The Associated Press: "Es un momento de baile tecno-galáctico, pero también es un momento de caos interno para esta mujer. Ella ha aceptado tácitamente que asesinen a su amigo. Está bailando para evitar gritar. Es profundamente doloroso. Es ese único momento en el que realmente podemos ver a Mon Mothma liberarse de esta camisa de fuerza y bailar con un abandono aterrador".

El personaje se originó como un papel breve pero memorable para Caroline Blakiston en “Return of the Jedi” ("El regreso del Jedi") de 1983. O'Reilly, de 48 años, nacida en Irlanda, que ha vivido gran parte de su vida adulta en Australia, fue elegida por primera vez para el papel de la joven senadora cuando se filmaba la precuela de 2005 “Revenge of the Sith” ("La venganza de los sith") allí, porque, dice riendo, era la "persona más pálida de Sídney".

Todas sus escenas en "Sith" fueron relegadas a los extras del DVD. Pero retomaría el papel en "Rogue One" de 2016, del cual "Andor" es una precuela, y ha interpretado el papel en las propiedades de Lucasfilm "Star Wars: Rebels" y "Ahsoka".

Pero es en "Andor", especialmente en la segunda temporada, donde realmente se cuenta la historia de origen de la líder del planeta Chandrila.

O'Reilly afirmó: "Realmente sientes que ella tiene valor para este mundo que se ha creado. Ese es el regalo que todo actor quiere".

Gilroy escribió los primeros tres episodios de la Temporada dos y dice que insistió en incluir la elaborada y difícil de producir ceremonia de boda de tres días que termina con la escena ambientada en un remix caótico de club de baile de "Niamos!" del compositor Nicholas Brittel de la primera temporada.

Gilroy dice que los roles ampliados para las mujeres de su programa surgieron en parte de aprender sobre los talentos de las intérpretes.

"Obtienes un gran espectáculo como éste donde el tiempo realmente es tu amigo de alguna manera", dijo, "y observas quién se destaca".

Gilroy conocía a O'Reilly de "Rogue One", que también escribió, pero dijo que ella es básicamente "un mueble" en esa película.

La trajo a "Andor" como un personaje heredado sin pensarlo mucho. Pero luego pudo ver su trabajo.

Gilroy comentó: "Fue como, 'Dios mío, mira lo que puede hacer, puede hacer cualquier cosa'. Es un maldito Steinway. Vamos a por ello".

Tuvo una experiencia similar de descubrimiento con Elizabeth Dulau, cuyo personaje Kleya tuvo un papel intrigante, pero pequeño en la Temporada uno como la teniente del violento revolucionario Luthen Rael (Stellan Skarsgård).

Gilroy recuerda haber pensado: "Podría ser la aprendiz del hechicero, o podría ser una de las mejores actrices con las que he trabajado en mi vida".

Eligió tratarla como lo último, y esta temporada Kleya obtiene un verdadero arco y una historia de fondo detallada.

Arjona, quien interpreta a Bix Caleen, la compañera en romance y rebelión del Cassian Andor de Luna, fue "otra persona que es fácil subestimar".

Ella tiene la oportunidad de recorrer las mayores distancias dramáticas de cualquier personaje en la Temporada dos, después de un tiempo limitado en la temporada uno.

Comienza como una agricultora rural comunal escondida con otros rebeldes y luego se convierte en una habitante urbana con Andor. Se mueve del trauma al estrés post traumático, y de la lucha con la adicción a la acción explosiva.

Arjona comentó al AP: "Esta temporada me sentí tan arropada. Nunca había hecho una segunda temporada de nada. Pude ir a lugares en los que nunca había incursionado en mi carrera, porque me sentí tan segura en cada giro y vuelta".

En el episodio más recientemente estrenado, es el objetivo de un intento de agresión sexual por parte de un oficial imperial, lo que Arjona dijo que muestra "el abuso de poder, pero en una galaxia muy, muy lejana".

Y llamó a sus próximas líneas finales en la serie "el momento más aterrador que me han presentado. No sabía cómo abordarlo como actriz".

"¡Estaba hecha un desastre!", añadió. "Me tomó tomas y tomas de mí absolutamente llorando a mares en esa escena hasta que finalmente se llega a lo que creo que usaron".

El trabajo de sus compañeras actrices deja a Luna casi avergonzado por el título del proyecto.

El actor mexicano expresó: "Es una paradoja que este programa se llame 'Andor' porque se trata de comunidad, es un conjunto. La complejidad de eso es lo que hace que esta serie sea interesante".

FUENTE: Associated Press