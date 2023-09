Lang Lang llegará a México para concierto especial de música de Disney

ARCHIVO - El pianista chino Lang Lang posa tras bambalinas en el Concierto de Coronación realizado en los terrenos del Castillo de Windsor, en Inglaterra, para celebrar la coronación del rey Carlos III y la reina Camila, el 7 de mayo de 2023. Lang Lang se presentará en concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el 3 de octubre. (Ian West/Pool via AP) WPA Rota

Pero su amor por la música de Disney no cesó, de modo que lo materializó en su álbum “The Disney Book” de 2022 con temas de películas como “Soul”, “Blancanieves”, “Coco”, “Encanto”, “La Bella y la Bestia”, “Aladdín”, “Mulán”, “El libro de la selva” y “Los Muppets”, con arreglos especialmente hechos para él.

“Me encanta su voz, es una colaboración fantástica”, dijo Lang Lang. “Nos volvimos muy buenos amigos en los últimos años. Tiene un talento increíble y es un tipo tan amable. Pudo haber dicho que no, porque ha hecho la canción tantas veces, y la cantó en los Oscar, pero lo hizo por mí una vez más y estoy muy, muy agradecido”.

Recientemente Lang Lang y Yatra se presentaron juntos en vivo en Madrid.

“A Lang Lang lo admiro inmensamente, para mí uno de los mejores, o si no es que el mejor pianista del mundo; tiene un talento que parece de otro planeta y le agradezco por la sencillez que tiene y lo generoso que ha sido conmigo invitándome a cantar con él”, dijo Yatra en entrevista por videollamada desde Miami. “Ojalá que la gente que vaya a verlo en México se lo gocen porque si te gusta el piano y la música clásica o la música en general tienes que ver a Lang Lang por lo menos una vez en tu vida”.

Para Lang Lang el concierto será su debut en el Auditorio Nacional y actuará acompañado de la Sinfónica de Minería.

“Es una verdadera travesía, provengo de una ciudad china mediana, en el norte del país, y luego fui a Beijing, América, Europa...”, dijo. “Esta es mi cuarta ocasión tocando en México, no había estado desde hace un buen rato... Esta será una ocasión muy emocionante para mí para volver. He escuchado que (el Auditorio) es un sitio legendario para conciertos, así que espero que tengamos un público muy emocionado para acompañarnos”.

Para Lang Lang incorporar canciones como “No se habla de Bruno” de “Encanto” y “Recuérdame” de “Coco”, en la que tiene como invitado al guitarrista montenegrino Miloš Karadaglić, le dio un toque especial a “The Disney Book” para ampliar sus ritmos y temáticas.

“Los músicos latinos son una parte muy importante de este proyecto”, dijo Lang Lang. “Si no este álbum sería sólo romántico, así que ¿por qué no tener un poco de ritmos latinos? Sin el sabor latino no sería un proyecto tan emocionante”.

Lang Lang se convirtió en padre de familia hace dos años y medio. Dice que su hijo es todavía muy pequeño para ver las películas de Disney pero que le mostró las melodías del álbum. “Creo que en medio año podrá ver más dibujos animados y definitivamente las estaré viendo con él”, agregó.

Además de las canciones de Disney, Lang Lang dijo que estaría abierto a tocar algo de música mexicana, aunque no lo confirmó. Una de sus favoritas es el “Intermezzo” de Manuel M. Ponce.

“Es una gran canción que he tocado varias veces, no sólo en México, en Londres y China también”, señaló.

Además, estaba emocionado porque viajaría a tierra mexicana acompañado de sus padres, quienes conocerán el país por primera vez.

“Creo que lo llevaré a algún gran restaurante mexicano para comer", señaló sobre su padre. "Como tenemos tan poco tiempo, en esta ocasión queremos aprovechar cada minuto de la mejor manera para disfrutar”.

En el resto del año Lang Lang se presentará en concierto en Estados Unidos y Europa, incluyendo fechas en el Carnegie Hall de Nueva York, el Royal Albert Hall de Londres, el Suntory Hall de Tokio, Beijín, París y Roma. También estará de gira con la Filarmónica de Viena. Y prepara una nueva grabación de música francesa, con piezas de Saint-Saëns, Debussy, Ravel, Fauré.

“Estaré muy ocupado esta temporada, pero estoy listo”, dijo.

FUENTE: Associated Press