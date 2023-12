La temporada de premios se vuelve un Barbenheimer en los Globos de Oro

Cada una tiene sus propias narrativas cautivadoras. Nolan, considerado por muchos como el artista de la pantalla grande más talentoso de su generación, no ha ganado el Oscar por dirección y sus filmes no han ganado el premio a la mejor película. Gerwig y “Barbie” están a la vanguardia de un cambio radical en un Hollywood dominado durante mucho tiempo por los hombres. Cada película logró hacer algo espectacularmente original en una industria cinematográfica donde reinan las secuelas y los refritos, y al mismo tiempo generaron un total combinado de 2.400 millones de dólares en taquilla.

La presencia central de esas dos películas seguramente ayudará a los Globos, que buscan estabilidad después de años de agitación. La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA por sus siglas en inglés), famosa por algunas nominaciones extravagantes en años anteriores (¿recuerdan “Salmon Fishing in Yemen”?), ha sido disuelta.

Un nuevo cuerpo de alrededor de 300 integrantes, más de tres veces el tamaño de la HFPA, eligió a los nominados de este año. Después de que Los Angeles Times publicara un reportaje que reveló que la asociación de prensa no tenía integrantes negros, Hollywood boicoteó, los premios de 2022 no se transmitieron por televisión y ahora los Globos, recientemente reformados para ser una organización con fines de lucro, propiedad de Dick Clark Productions y Eldridge Industries, se han instalado en CBS después de décadas en NBC. La ceremonia se transmitirá el 7 de enero por televisión y en streaming por Paramount+ en Estados Unidos.

Todavía quedan muchas preguntas. Aún no se ha nombrado ningún anfitrión. Pero a pesar del bajo nivel de respetabilidad de los Globos, las nominaciones del lunes no hicieron nada para generar más desprecio. La recepción fue una celebración discreta por parte de los nominados y una suave burla para una entrega de premios con una historia accidentada.

Los Globos ampliaron sus categorías de cinco a seis nominados, lo que significó muchos menos desaires de los que podría haber habido. Aun así, la omisión más sorprendente de la mañana fue “The Color Purple” (“El color púrpura”), el espectacular musical de Blitz Bazawule producido por Oprah, que quedó fuera de la categoría de mejor comedia o musical. Sin embargo, las estrellas Fantasia Barrino y Danielle Brooks fueron nominadas.

Películas como “The Color Purple”, que aún no se han estrenado ampliamente en los cines, generalmente pasaron por momentos difíciles. “Ferrari” de Michael Mann y “Origin” de Ava DuVernay quedaron fuera.

En cambio, los Globos siguieron de cerca a las sensaciones del momento. Eso incluyó hacer espacio para la Persona del Año de la revista Time, Taylor Swift, en el nuevo premio a los logros cinematográficos y de taquilla. Para ser elegible, una película debe haber recaudado 150 millones de dólares, incluidos 100 millones de dólares en Estados Unidos, o haber sido un éxito en streaming. “Taylor Swift: The Eras Tour” superó esa marca, dándole a los Globos la oportunidad de impulsar sustancialmente el poder estelar de su transmisión con Swift, una estrella del pop con crecientes ambiciones cinematográficas.

Ese nuevo premio sigue esfuerzos similares como el de los Premios de la Academia, que en 2018 propusieron un premio a la “película popular” que provocó una reacción inmediata de los miembros de la academia que lo aniquilaron. Ambas transmisiones han visto disminuir los índices de audiencia en los últimos años y se esfuerzan por tener éxitos de rating. Los Globos del año pasado fueron vistos sólo por 6,3 millones en Estados Unidos.

Este año, sin embargo, los Globos y los Oscar probablemente no necesiten modificar nada para incluir éxitos de taquilla en la mezcla. Si bien varias películas aclamadas han entrado en escena, entre ellas “Killers of the Flower Moon” con siete nominaciones, la fantasía retorcida de Yorgos Lanthimos “Poor Things” (“Pobres criaturas”) con siete nominaciones, “Past Lives” con cinco nominaciones, “The Holdovers” (“Los que se quedan”) con tres nominaciones: nada ha surgido como un favorito claro sobre “Barbie” u “Oppenheimer”.

En última instancia, su camino hacia la mejor película en los Oscar puede no ser tan sencillo como parece actualmente. Desde “Argo” (2012) de Ben Affleck, ningún filme ganador del premio a la mejor película ha recaudado más de 100 millones de dólares en Estados Unidos. En los últimos años, los llamados salvadores del cine como “Top Gun: Maverick” y “Avatar: The Way of Water” (“Avatar: El camino del agua”) han fracasado como contendientes al máximo galardón de Hollywood, mientras que películas más pequeñas, producidas de forma independiente, como “Everything Everywhere All at Once” (“Todo en todas partes al mismo tiempo”) y “CODA” (“CODA: Señales del corazón”) han triunfado.

Pero las nominaciones del lunes sugieren que este año “Barbie” y “Oppenheimer” son las contendientes fuertes. Ahora sólo queda elegir una paleta de color entre el rosado y el fuego de cada una.

FUENTE: Associated Press