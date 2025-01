La pistola que le salvó la vida de Al Capone llega a Las Vegas

En esta foto, tomada el lunes 23 de diciembre de 2024 en Las Vegas, se muestra la pistola Colt calibre .45 que perteneció al jefe de la mafia Al Capone. Será exhibida por primera vez en el Museo de la Mafia de Las Vegas a partir del 15 de enero de 2025. (AP Foto/Ty ONeil) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved