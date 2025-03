La historia de una Cenicienta de club desnudistas, "Anora", gana el Oscar a mejor película

Pero los votantes del Oscar, que evitan las contendientes a éxitos de taquilla como “Wicked” y “Dune: Part Two” ("Duna: Parte Dos"), agregaron a “Anora” a una serie de recientes ganadoras de mejor película independientes, incluidas “Everything Everywhere All at Once” ("Todo en todas partes al mismo tiempo"), “CODA” ("CODA: Señales del corazón") y “Nomadland”.