La exhibición canina del Westminster Kennel Club vuelve al Madison Square Garden

ARCHIVO — Siba, un caniche estándar, posa para fotografías después de ganar el premio Best in Show en la 144a exhibición canina del Westminster Kennel Club, el martes 11 de febrero de 2020, en Nueva York. (Foto AP/John Minchillo, archivo) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO — Heather Helmer posa para fotografías con Trumpet, un sabueso, después de que Trumpet ganara el premio al mejor show en la 146a exhibición canina del Westminster Kennel Club, el 22 de junio de 2022, en Tarrytown, Nueva York.(Foto AP/Frank Franklin II, archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO — Mercedes, una pastora alemana, participa en la competencia Best in Show en la 148a exhibición canina del Westminster Kennel Club, el 14 de mayo de 2024, en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en Nueva York. (Foto AP/Julia Nikhinson, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO — Sage, un caniche miniatura, gana el concurso de mejor espectáculo durante la exhibición canina del Westminster Kennel Club 148th, el 14 de mayo de 2024, en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en Nueva York. (Foto AP/Julia Nikhinson, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO — Comet, un Shih Tzu, compite en la evaluación del grupo de raza en la 148a exhibición canina del Westminster Kennel Club, el 13 de mayo de 2024, en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en Nueva York. (Foto AP/Julia Nikhinson, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO — Darío, un Leonberger, intenta conseguir las golosinas en el bolsillo de su entrenador Sam Mammano durante la competencia del grupo de trabajo, en la 140a exhibición canina del Westminster Kennel Club, en el Madison Square Garden de Nueva York, el 16 de febrero de 2016. (Foto AP/Seth Wenig, archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO — Un spaniel de Sussex compite con el grupo deportivo en la exihibición canina del Westminster Kennel Club, el 17 de febrero de 2015, en Nueva York. (Foto AP/Frank Franklin II, archivo) Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO — King, un fox terrier de pelo de alambre, posa para fotografías después de ganar el premio Best in Show en la 143a exhibición canina del Westminster Kennel Club, el 12 de febrero de 2019, en Nueva York. (Foto AP/Frank Franklin II, archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.