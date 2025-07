La banda inglesa de post-punk Wet Leg sube de nivel con su segundo álbum, 'Moisturizer'.

La pista de apertura, "CPR", comienza con la batería de Holmes y la línea de bajo funky de Durand antes de que entren las guitarras. La banda ahora puede moverse y triturar. Las letras capturan la tontería y la seriedad absoluta de un enamoramiento doloroso. Interpretando a una operadora Chambers pregunta: “Hello? 999. What’s your emergency?” (¿Hola? 999. ¿Cuál es su emergencia?). Teasdale responde, “Well… the thing is… / I… I… I… I… I… / I’M IN LOVE” (Bueno... la cosa es... / Yo... yo... yo... yo... yo... / ESTOY ENAMORADA).

A lo largo del álbum, hay muchas pistas que funcionan para sacudir los altavoces del coche y dominar los escenarios principales de los festivales de verano. En el beligerante sencillo "Catch These Fists", Teasdale declara: “I don’t want your love / I just wanna fight” (No quiero tu amor / Solo quiero pelear). En "Pillow Talk", Teasdale susurra sobre un zumbido de metal industrial y entrega algunas de las letras más atrevidas en el notablemente gráfico catálogo de la banda.