Joaquín Sabina inicia su gira del adiós en México

El cantante español Joaquín Sabina se presenta en concierto en la Ciudad de México, el lunes 27 de enero de 2025. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El cantante español Joaquín Sabina se presenta en concierto en la Ciudad de México, el lunes 27 de enero de 2025. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El cantante español Joaquín Sabina se presenta en concierto en la Ciudad de México, el lunes 27 de enero de 2025. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El cantante español Joaquín Sabina se presenta en concierto en la Ciudad de México, el lunes 27 de enero de 2025. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved