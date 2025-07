Jennifer Hudson, Magic Johnson y más reaccionan a la muerte de Malcolm-Jamal Warner

La actriz Tracee Ellis Ross, quien más tarde interpretó a la esposa de Warner en la comedia de BET "Reed Between the Lines", escribió que su "corazón está tan, tan triste". Magic Johnson dijo: "Cada vez que me encontraba con Malcolm, teníamos conversaciones profundas y divertidas sobre baloncesto, la vida y los negocios". Jennifer Hudson dice que está "verdaderamente con el corazón roto" y Marlee Matlin lo llamó "el tipo más amable".