"I Said I Love You First" de Selena Gomez y Benny Blanco es más que un simple romance

El álbum inicia con la grabación de voz de una joven Gomez, con lágrimas en los ojos, despidiéndose del elenco y el equipo del programa de Disney que la convirtió en un nombre conocido, “Wizards of Waverly Place”, mientras las cámaras hacen clic. Poco a poco, un piano melancólico se hace presente en el fondo, deslizándose hacia la primera canción: “Younger and Hotter Than Me”.

“All of the girls at this party / Are younger and hotter than me” (Todas las chicas en esta fiesta / Son más jóvenes y más atractivas que yo), lamenta. “And I hate what I wore / But I hate myself more” (Y odio lo que me puse / Pero me odio más a mí misma).

Eso se evidencia en el juguetón sencillo de pop-rock “Call Me When You Break Up” con Gracie Abrams y la fluida electro hyperpop “Bluest Flame” coescrita por Charli XCX.

En otros lugares, Gomez y Blanco se inclinan hacia una sensualidad fácil y sugestiva, como en “Sunset Blvd.”

“Bury me with roses / I know you’re awfully shy / But I can’t wait to hold it, to hold that / Big, Big / Hard heart” (Entiérrame con rosas / Sé que eres terriblemente tímido / Pero no puedo esperar a sostenerlo, a sostener ese / Gran, gran / corazón duro), canta una Gomez susurrante y pícara.

Le sigue la más lenta y sexy “Cowboy”, una pista lujuriosa que canaliza a Lana Del Rey y que eleva la temperatura del álbum. “Put your hands on me / Ride it like a cowboy” (Pon tus manos sobre mí / Cabalga como un vaquero), canta Gómez. “Run you out of town, boy / Good Lord, baby, please” (Te echo de la ciudad, muchacho / ¡Dios mío, bebé, por favor!).

“I Said I Love You First” se extiende más allá de la relación de la famosa pareja y explora varias formas de amor y vida — las partes sexis, divertidas, desesperantes y desordenadas de ella, incluso interpretadas en español en “Ojos Tristes” — destiladas en un divertido álbum pop.

