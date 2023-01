Hijos de Shakira y Piqué ya no tratan de abuela a la madre del ex futbolista

Aunque ya han pasado más de seis meses desde que Shakira (45) y Gerard Piqué (35) anunciaron su separación sentimental, la ex pareja continúa en el ojo público tras los diferentes acontecimientos que han salido a la luz cuando el ex futbolista y la cantante aún mantenían su romance, como es el video que evidencia el duro trato de la ex suegra hacia la colombiana.