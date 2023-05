Guionistas de Hollywood inician huelga

ARCHIVO - Guionistas en huelga se manifiestan frente a Paramount Studios en Los Ángeles el 13 de diciembre de 2007. El martes 2 de mayo de 2023 el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos inició una huelga en toda la industria por primera vez desde 2007 en un Hollywood que enfrenta una disputa sobre salarios justos en la era del streaming. (Foto AP/Nick Ut, archivo) Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.