Giorgio Armani se ausenta de la Semana de la Moda de Milán tras 50 años, pero sus diseños brillan

Un modelo luce una creación como parte de la colección para caballeros de Giorgio Armani Primavera-Verano 2026, que se presentó en Milán, Italia, el lunes 23 de junio de 2025. (Foto AP/Luca Bruno) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un modelo luce una creación de la colección para caballeros de Giorgio Armani Primavera-Verano 2026, que se presentó en Milán, Italia, el lunes 23 de junio de 2025. (Foto AP/Luca Bruno) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Modelos lucen piezas de la colección para caballeros de Giorgio Armani Primavera-Verano 2026, que se presentó en Milán, Italia, el lunes 23 de junio de 2025. (Foto AP/Luca Bruno) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Leo Dell'Orco, centro, recibe aplausos después del desfile de la colección masculina de Giorgio Armani Primavera-Verano 2026, que se presentó en Milán, Italia, el lunes 23 de junio de 2025. (Foto AP/Luca Bruno) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved