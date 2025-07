Generación X lamenta la muerte por ahogamiento del actor Malcolm-Jamal Warner

"No era solo un personaje. Nos veíamos reflejados en él", dijo Murray. "¿Sabes cómo Kendrick Lamar tiene la canción 'Not Like Us'? Bueno, Theo era uno de nosotros. Era como nosotros".

Murray, quien conoció a Warner en algunas ocasiones, recordó que su carácter fuera de la pantalla coincidía con la calidez que irradiaba en televisión. Lo describió como respetuoso y agradable, y dijo que tenía una "sonrisa deslumbrante" que iluminaba la habitación.

"Su energía se quedaba contigo", dijo Murray. "No tienes un mal recuerdo cuando se trata de Theo o Malcolm-Jamal Warner. Tanto como amábamos al personaje, también vimos a Malcolm crecer en la vida real. Sin escándalos. Sin líos. Solo un joven talentoso que maduró hasta convertirse en un adulto íntegro y apuesto".

"The Cosby Show" fue innovador y un gigante de las audiencias, atrayendo a espectadores de diversos orígenes raciales, culturales y económicos. El programa se emitió durante 197 episodios desde 1984 hasta 1992. En 1986, Warner recibió una nominación al Emmy como actor de reparto en una comedia.

El programa protagonizado por Bill Cosby como Cliff Huxtable y Phylicia Rashad como su esposa, Clair, "hizo que la sociedad en general se diera cuenta de que hay personas negras que viven como lo hacen las personas blancas", dijo Cammock, quien es negra. "La percepción de que no vivimos como ellos era dolorosa".

Gil Robertson, cofundador y presidente de la Asociación de Críticos de Cine Afroamericanos, reflexionó sobre el raro camino de Warner en la industria del entretenimiento.

"Nunca hubo ningún escándalo, ninguna controversia", dijo Robertson. "Pasó de ser una estrella adolescente a un adulto respetado sin el equipaje que a menudo vemos en otros de su generación. Eso no es poca cosa".

Robertson agregó: "El legado de Theo Huxtable, y la actuación de Malcolm, perdurará. Dejó una huella que continuará resonando en nuestra cultura por generaciones".

Lynn Reasonover, de 62 años, de Oak Lawn, Illinois, comenzó a recibir mensajes el lunes por la tarde sobre la muerte de Warner. Sus pensamientos iniciales fueron "No, no sucedió".

"Luego, seguí viendo los flashes de noticias y los amigos comenzaron a enviar mensajes de texto", dijo Reasonover. "Así que está calando. Te hace darte cuenta de cuánto algunos famosos ayudan a dar forma a nuestros recuerdos. Su trabajo tuvo un impacto tan grande. Siento una pérdida personal porque crecimos con él. Es como perder una parte de nuestra infancia".

Reasonover vio mucho de su familia en los Huxtable, donde ambos padres eran profesionales que valoraban la educación y manejaban los problemas familiares con comprensión y amor.

"Tenían problemas similares a los que experimentamos al crecer", dijo. "Podíamos identificarnos y por eso nos reíamos".

Rasheda Williams, de 46 años, de Detroit, tenía aproximadamente la misma edad que Rudy, el personaje más joven de "The Cosby Show" y la hermana menor de Theo. Williams dijo que ella y otros están de luto por el fallecimiento de Warner debido a lo que vieron en el personaje que interpretó.

"Es como el primo ideal que desearías tener", dijo Williams. "Escuchar la noticia realmente ha afectado a algunos de nosotros. Fue inesperado. No estaba enfermo. Eso lo hace aún más trágico".

"No era solo un actor", dijo. "También era un activista, un modelo a seguir positivo, no solo para los jóvenes negros, sino también para las jóvenes negras".

