Gala de La Scala da a la ópera italiana reconocimiento como patrimonio de la humanidad

El público llega a la función inaugural de temporada en el teatro La Scala de 'Don Carlo' de Giuseppe Verdi en Italia el jueves 7 de diciembre de 2023. El reconocimiento de la ópera lírica italiana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad será exaltado el jueves con el estreno de "Don Carlo".

Una vista general del teatro La Scala durante su función inaugural de temporada de "Don Carlo" de Giuseppe Verdi en Milán, Italia, el 7 de diciembre de 2023.

Una escena de la ópera "Don Carlo" de Giuseppe Verdi en una fotografía proporcionada el jueves 7 de diciembre de 2023 por el teatro La Scala de Milán.

El director español Pedro Almodóvar, izquierda, y el actor francés Louis Garrel llegan al teatro La Scala para la función inaugural de temporada de "Don Carlo" de Giuseppe Verdi en el teatro La Scala de Milán el jueves 7 de diciembre de 2023.

Patti Smith, derecha, llega al teatro La Scala para la función inaugural de temporada de "Don Carlo" de Giuseppe Verdi en el teatro La Scala de Milán el jueves 7 de diciembre de 2023.

La cantante italiana Ornella Vanoni llega al teatro La Scala para la función inaugural de temporada de "Don Carlo" de Giuseppe Verdi en el teatro La Scala de Milán el jueves 7 de diciembre de 2023.

Activistas sindicalizados protestan contra el gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni fuera del teatro La Scala en Milán, previo a la función inaugural de temporada de "Don Carlo" de Giuseppe Verdi, el 7 de diciembre de 2023.