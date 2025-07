Fans rinden homenaje a Ozzy Osbourne

Fans depositan flores y mensajes para conmemorar la muerte de Ozzy Osbourne en el puente Black Sabbath en Birmingham, el miércoles 23 de julio de 2025. (Foto AP/Kin Cheung) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un fan deposita flores para conmemorar la muerte de Ozzy Osbourne en Birmingham, el miércoles 23 de julio de 2025. (Foto AP/Kin Cheung) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El fan Matthew Caldwell sostiene flores para conmemorar la muerte de Ozzy Osbourne en Birmingham, el miércoles 23 de julio de 2025. (Foto AP/Kin Cheung) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Lesley Venegas coloca flores para conmemorar la muerte de Ozzy Osbourne en el puente Black Sabbath en Birmingham, el miércoles 23 de julio de 2025. (Foto AP/Kin Cheung) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Stephen Veland posa para una fotografía afuera de The Crown Pub para conmemorar la muerte de Ozzy Osbourne, en Birmingham, el miércoles 23 de julio de 2025. (Foto AP/Kin Cheung) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Fans dejan flores para conmemorar la muerte de Ozzy Osbourne en el puente Black Sabbath en Birmingham, el miércoles 23 de julio de 2025.(Foto AP/Kin Cheung) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Personas visitan la estrella de Ozzy Osbourne en el Paseo de la Fama de Hollywood el martes 22 de julio de 2025, en Los Ángeles. (Foto AP/Damian Dovarganes) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Julia Simonyan coloca flores en la estrella de Ozzy Osbourne en el Paseo de la Fama de Hollywood, el martes 22 de julio de 2025, en Los Ángeles. (Foto AP/Damian Dovarganes) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una persona muestra el nombre de Ozzy Osbourne marcado en sus nudillos en el Paseo de la Fama de Hollywood el martes 22 de julio de 2025, en Los Ángeles. (Foto AP/Damian Dovarganes) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Fans depositan flores para conmemorar la muerte de Ozzy Osbourne en el puente Black Sabbath en Birmingham, el miércoles 23 de julio de 2025. (Foto AP/Kin Cheung) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Visitantes rinden homenaje en la estrella de Ozzy Osbourne en el Paseo de la Fama de Hollywood el martes 22 de julio de 2025, en Los Ángeles. (Foto AP/Damian Dovarganes) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved