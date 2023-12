Fallece Denny Laine miembro fundador de Moody Blues y Wings de Paul McCartney

Su muerte se produce casi exactamente 50 años después del lanzamiento del aclamado álbum “Band On the Run” de McCartney, en el que Laine tocaba la guitarra y hacía coros. El martes, McCartney publicó un homenaje a Laine en Instagram, calificándolo como un “gran talento con un fino sentido del humor”.

Fundada en 1971, un año después de que los Beatles se separaron, Wings pasó por varios cambios de integrantes durante la década siguiente, con Laine, McCartney y la esposa de McCartney, Linda siendo los únicos que permanecían. Los sencillos número uno de la banda, la mayoría de ellos escritos por McCartney, incluyen “My Love”, “Listen to What the Man Said” y la canción principal de “Band On the Run”. Laine ayudó a escribir “Mull of Kintyre”, que vendió millones de copias.

McCartney disolvió Wings poco después de que Laine se fuera del grupo a principios de la década de 1980, pero Laine contribuyó a los álbumes “Tug of War” y “Pipes of Peace” de McCartney y añadió coros a “All Those Years Ago”, el homenaje de George Harrison al fallecido John Lennon.

Laine continuó de gira y grabando en los últimos años, incluido su álbum “The Blue Musician”.

FUENTE: Associated Press