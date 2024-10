Expareja de El Taiger, devastada tras su fallecimiento: "Nadie me amará como tú lo hiciste"

A través de sus historias en Instagram, La China compartió recuerdos íntimos junto al cantante, revelando la profunda tristeza que atraviesa. En uno de los mensajes, la joven cubana, cuyo nombre real es Layma, escribió: "Nadie, absolutamente nadie, jamás me amará como tú lo hiciste. Así, lleno de defectos, yo estoy súper clara que fui, soy y seré el amor de tu vida".

Layma también expresó la nostalgia que siente al recordar los momentos compartidos con El Taiger: "Tengo tantos, pero tantos videos, tantas fotos, que realmente me quedo con él, tú de antes, con él sano, con el de los conceptos, el familiar, el educado, el del corazón dulce y grande. Que Dios te tenga en la gloria. Justicia para José".

Profundamente afectada por la pérdida, La China Lay pidió fuerza en medio de su dolor: "Que Dios me dé fuerza y, de corazón, que jamás pasen por esto. Amén a sus familias, respeten a sus parejas, sean felices y dejen el rencor. Jamás sabemos cuándo es el final. José fue, es y será mi familia por siempre".

En otro mensaje, La China lamentó que El Taiger no siguiera sus consejos: "Años, años, años, y jamás me escuchaste. Me desgasté, traté, Dios sabe que di todo de mí, pero tú seguiste sin oír consejos. Vuela alto, mi negro. Aquí está tu enana, medio metro de mal carácter, la segunda Magda de tu vida, que jamás te olvidará", en referencia a la madre del cantante, fallecida en 2020.

Las publicaciones de La China reflejan el profundo dolor por la pérdida de quien fue un pilar en su vida. Con amor y tristeza, la joven cubana despide al hombre que, según ella, siempre ocupará un lugar especial en su corazón.