Estudio de Arthur Miller en Connecticut aguarda en medio de un estacionamiento

ARCHIVO - El dramaturgo Arthur Miller posa frente a su casa de campo, donde vive con su esposa actriz, en Roxbury, Connecticut, el 7 de agosto de 1958. El estudio de Miller, originalmente construido junto a su antigua casa de Roxbury, es donde escribió y revisó varias obras de teatro, su autobiografía "Timebends" y los guiones para las películas "The Misfits" y "The Crucible". La junta de Arthur Miller Writing Studio, junto con la hija de Miller, Rebecca Miller, esperan recaudar 1 millón de dólares para restaurar la modesta estructura del estudio, reubicarla en una biblioteca local cercana y crear programación que inspire a otros escritores. (Foto AP, archivo) AP1958

El antiguo estudio del difunto dramaturgo estadounidense Arthur Miller se encuentra donde estuvo almacenado durante los últimos cinco años, detrás del ayuntamiento de Roxbury, en una propiedad utilizada por el departamento de obras públicas de la ciudad, en Roxbury, Connecticut, el miércoles 21 de junio de 2023. El estudio de Miller, originalmente construido en su antigua casa de Roxbury, es donde escribió y revisó varias obras de teatro, su autobiografía "Timebends" y guiones para las películas "The Misfits" y "The Crucible". La junta de Arthur Miller Writing Studio, junto con la hija de Miller, Rebecca Miller, esperan recaudar 1 millón de dólares para restaurar la modesta estructura del estudio, reubicarla en una biblioteca local cercana y crear programación que inspire a otros escritores. (Foto AP/Susan Haigh) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Davyne Verstandig, a la izquierda, Sarah Griswold y Marc Olivieri, miembros de la junta de Arthur Miller Writing Studio, verifican el estado del antiguo estudio del difunto dramaturgo estadounidense en Roxbury, Connecticut, el miércoles 21 de junio de 2023. El estudio de Miller, originalmente construido en su antigua casa de Roxbury, es donde escribió y revisó varias obras de teatro, su autobiografía "Timebends" y guiones para las películas "The Misfits" y "The Crucible". La junta de Arthur Miller Writing Studio, junto con la hija de Miller, Rebecca Miller, esperan recaudar 1 millón de dólares para restaurar la modesta estructura del estudio, reubicarla en una biblioteca local cercana y crear programación que inspire a otros escritores. (Foto AP/Susan Haigh) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Sarah Griswold, izquierda, Davyne Versandig, centro, y Marc Olivieri, miembros de la junta de Arthur Miller Writing Studio, verifican el estado del antiguo estudio del difunto dramaturgo estadounidense en Roxbury, Connecticut, el miércoles 21 de junio de 2023. El estudio de Miller, originalmente construido en su antigua casa de Roxbury, es donde escribió y revisó varias obras de teatro, su autobiografía "Timebends" y guiones para las películas "The Misfits" y "The Crucible". La junta de Arthur Miller Writing Studio, junto con la hija de Miller, Rebecca Miller, esperan recaudar 1 millón de dólares para restaurar la modesta estructura del estudio, reubicarla en una biblioteca local cercana y crear programación que inspire a otros escritores. (Foto AP/Susan Haigh) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved