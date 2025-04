¡Es hora de la Met Gala! Prepárate con esta guía sobre qué esperar

Esta combinación de fotos muestra a A$AP Rocky, de izquierda a derecha, Colman Domingo, Lewis Hamilton, LeBron James y Pharrell Williams, quienes actuarán como copresidentes de la próxima Gala del Met. (Foto AP) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Esta combinación de fotos muestra, en la fila superior, de izquierda a derecha, a Simone Biles, Doechii, Ayo Edebiri, Jeremy O. Harris y Regina King, y en la fila inferior, de izquierda a derecha, a Audra McDonald, Janelle Monáe, Angel Reese, Tyla y Usher. (Foto AP) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Los taxis pasan por el Museo Metropolitano de Arte el 19 de marzo de 2013, en Nueva York. (Foto AP/Mary Altaffer, archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - La editora de Vogue Anna Wintour asiste a la gala benéfica del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte el 6 de mayo de 2019, en Nueva York. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo) 2019 Invision

Monica L. Miller, curadora invitada de la próxima exposición del Instituto del Vestido "Superfine: Tailoring Black Style", examina los diseños en la sala de exposiciones del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York el 20 de marzo de 2025. (Foto AP/Jocelyn Noveck) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.