Erica Ash, comediante y estrella de “Real Husbands of Hollywood” y “Mad TV”, muere a los 46 años

ARCHIVO - Erica Ash llega al estreno de "We Have a Ghost" en Los Ángeles el 22 de febrero de 2023. Ash, actriz y comediante experta en sketches cómicos que protagonizó las series de parodia "Mad TV" y "Real Husbands of Hollywood", murió el domingo en Los Ángeles debido a un cáncer. Tenía 46 años. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP, archivo) 2023 Invision