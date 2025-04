En tensas relaciones con India, telenovelas paquistaníes rompen barreras que la diplomacia no logra

El productor paquistaní Shah Hussain Syed, segundo de izquierda a derecha, habla con Kausar Bibi, al centro, y Robina Naz, derecha, durante la grabación de una escena de la telenovela "Aadi Si Bewai" ("Media infidelidad"), el martes 29 de octubre de 2024, en Islamabad, Pakistán. (AP Foto/Anjum Naveed) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.