En "El Eternauta" de Netflix, un cómic argentino se globaliza mientras la distopía se hace realidad

Un anuncio publicitario de la serie de Netflix "El Eternauta" cubierto parcialmente por carteles del autor del cómic de ciencia ficción Héctor Oesterheld y sus hijas, quienes fueron víctimas de desaparición forzada durante la dictadura militar argentina (1976-1983), el martes 6 de mayo de 2025, en Buenos Aires. (AP Foto/Rodrigo Abd)