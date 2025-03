Elogian a la cantante Angie Stone tras su muerte en un accidente vial

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Alicia Keys, derecha, y Angie Stone interpretan "America the Beautiful" durante el Juego de Estrellas de la NBA, el 10 de febrero de 2002, en Filadelfia. (AP Foto/Dan Loh, archivo)

“¡Qué pérdida! Angie Stone fue una verdadera pionera”, escribió Hudson. “Otra de nuestras grandes cantantes de soul se ha ido demasiado pronto. ¡Oraciones por su familia y seres queridos!”.

La Patrulla de Caminos de Alabama informó que la furgoneta Mercedes-Benz Sprinter en la que viajaba Stone se volcó en la carretera interestatal 65 el sábado en la madrugada, para luego ser impactada por un camión Freightliner Cascadia de 2021. Stone fue declarada muerta en el lugar, indicó la patrulla en un comunicado.

El choque ocurrió a unos 8 kilómetros (5 millas) al sur de los límites de la ciudad de Montgomery. El conductor de la furgoneta y otras siete personas fueron llevados a un hospital. Las autoridades continúan investigando el accidente.

La cantautora creó éxitos como “No More Rain (In This Cloud)”, que alcanzó el primer sitio durante diez semanas en la lista de cobertura radiofónica de Adult R&B de Billboard; “Baby” con la legendaria cantante de soul Betty Wright, otro éxito número uno, y “Wish I Didn’t Miss You” y “Brotha”. Su álbum “Mahagony Soul” de 2001 alcanzó el No. 22 en el Billboard 200, mientras que “The Art Of Love & War” de 2007 llegó al No. 11.

“Que tu legado perdure, Angie Stone. Una verdadera pionera, una narradora conmovedora y una voz que ayudó a dar forma al sonido del R&B,” publicaron en redes sociales los Premios de Imagen de la NAACP.

La cantante, que se desarrolló en el ambiente eclesiástico, nació en Columbia, Carolina del Sur. Ayudó a formar The Sequence, el primer grupo totalmente femenino en el sello pionero de hip-hop Sugar Hill Records, convirtiéndose en uno de los primeros grupos femeninos en grabar una canción de rap. El grupo creó la canción “Funk You Up”, que ha sido interpretada por numerosos artistas, incluido Dr. Dre. Stone.

El actor y comediante Jamie Foxx dijo que Stone será extrañada “dolorosamente”.

“Sé que dicen que Dios no comete ningún error… pero esto duele”, comentó Foxx. “Angie Stone fue una compositora increíble, una artista increíble y una persona increíble… nunca pensé en un millón de años que esto sucedería”.

Stone también fue recordada por la reverenda Bernice King, hija del fallecido Martin Luther King Jr. y directora general del King Center.

“Es tan desgarrador,” publicó King en redes sociales. “Descansa bien, hermana del alma. #AngieStone”.

La actuación de Stone en el Gran Baile del Mariscal de la Asociación de Mardi Gras del Área de Mobile el viernes por la noche fue “nada menos que fenomenal”, según el presidente de la organización, Isadore B. Sims. En un comunicado, Sims indicó que atesorarán los recuerdos del talento y el cálido espíritu de Stone.

“Su talento cautivó a todos los presentes, y su presencia realmente le dio realce al evento”, declaró Sims. “Nunca hubiéramos imaginado que sería la última vez que tendríamos el honor de presenciar su actuación”.

En el juego de baloncesto el sábado por el campeonato masculino de la Asociación Atlética Intercolegial Central en Baltimore, donde Stone iba a cantar durante el entretiempo, el capellán y párroco Jerome Barber pidió un minuto de silencio.

La hermandad femenina Zeta Phi Beta lamentó la pérdida de su hermana.

“Reconocida por sus contribuciones a los géneros de R&B y neo soul, la música de Stone ha resonado entre los fanáticos durante décadas”, manifestó la hermandad en un comunicado, recordando sus empeños para generar conciencia sobre la diabetes y su trabajo con las iniciativas Cuidado de Ancianos y Zetas Helping Other People Excel, ambas de la hermandad.

