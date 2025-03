El Vive Latino celebra su edición 25 con Caifanes y Los Ángeles Azules

Fans ovacionan a la banda mexicana Molotov durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 15 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Tony Hernández de la banda mexicana El Gran Silencio durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 15 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

The Guapos durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 15 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Matthias Jabs de la banda alemana Scorpions durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 15 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Fans bailan con la banda mexicana El Gran Silencio durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 15 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La banda española Duncan Dhu durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 15 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Fans ovacionan a la banda mexicana El Gran Silencio en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 15 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un fan con una máscara de luchador posa en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 15 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una fan mira el concierto del cantautor mexicano Siddhartha durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 15 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La banda mexicana Molotov durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 15 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Fans escuhan a Emmanuel del Real, alias Meme, durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 15 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Fans bailan durante el concierto de El Gran Silencio en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 15 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La banda de cumbia mexicana Los Ángeles Azules durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 15 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El vocalista Saúl Hernández de la banda mexicana Caifanes durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 15 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La banda mexicana Caifanes saluda al público durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 15 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El vocalista de la banda alemana Scorpions Klaus Meine durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 15 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Fans escuchan a la banda mexicana Caifanes durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 15 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Rudolf Schenker, izquierda, y Matthias Jabs de la banda alemana de rock Scorpions durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 15 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La cantnate Natalia Lafourcade, centro, se presenta con la banda de cumbia mexicana Los Ángeles Azules en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 15 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El vocalista Saul Hernández de la banda mexicana Caifanes durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 15 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El cantante Saul Hernández de la banda mexicana Caifanes durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 15 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Fans escuchan a Emmanuel del Real, alias Meme, durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 15 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El vocalista de la banda alemana de rock Scorpions, Klaus Meine, durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 15 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La banda mexicana El Gran Silencio durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 15 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Cano Hernández de la banda mexicana El Gran Silencio durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 15 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Tony Hernández de la banda mexicana El Gran Silencio, derecha, y Rubén Albarrán de Café Tacvba durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 15 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Fans bailan durante la presentación de la agrupación de cumbia mexicana Los Ángeles Azules en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 15 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Cano Hernández de la banda mexicana El Gran Silencio en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 15 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Micky Huidobro de la banda mexicana Molotov durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 15 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Rudolf Schenker de la banda alemana de rock Scorpions durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 15 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

