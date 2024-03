El vídeo "TQG" de Karol G y Shakira alcanza el club de los mil millones de vistas en YouTube

"TQG" marca la octava entrada de ambos artistas en el Billion Views Club, ya sea como artistas principales, invitados o colaboradores. Karol G cuenta con éxitos como "China", "Tusa", "Secreto", "Bichota", "Culpables", "Ahora me llama" y "El makinon", mientras que Shakira tiene hits como "Waka Waka (This Time for Africa)", "Chantaje", "La bicicleta", "Hips Don't Lie", "Can't Remember to Forget You", "La La La" y "Perro fiel". Esta canción se ubica en el puesto 13 de la lista Global Top Artists de YouTube, mientras que el segundo puesto lo ocupa en el puesto 21.