El bolso Birkin original de Hermès creado para Jane Birkin se vende por 7 millones de euros

La funcionaria de subastas Aurélie Vandevoorde hace un gesto mientras el bolso Birkin original creado por Hermès para Jane Birkin se vendió en una subasta por 7 millones de euros o 8,2 millones de dólares, el jueves 10 de julio de 2025 en París. (AP Photo/Michel Euler) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Un oficial de subasta señala las iniciales de Jane Birkin en el bolso Birkin original creado por Hermès para Jane Birkin en 1984, antes de su subasta el jueves 10 de julio de 2025 en París. (Foto AP/Michel Euler) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Un oficial de subasta muestra el bolso Birkin original creado por Hermès para Jane Birkin en 1984, antes de su subasta el jueves 10 de julio de 2025 en París. (AP Photo/Michel Euler) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Jane Birkin posa para los fotógrafos en la sesión fotográfica de la película 'Jane By Charlotte' en el 74o festival internacional de cine, Cannes, sur de Francia, el jueves 8 de julio de 2021. (Foto AP/Brynn Anderson, archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - La actriz y cantante británica Jane Birkin, partidaria desde hace mucho tiempo del movimiento prodemocracia de Myanmar, habla con la prensa tras una mesa redonda sobre la situación en Myanmar y la líder del movimiento prodemocracia Aung San Suu Kyi con miembros de Amnistía Internacional en Tokio, el 15 de septiembre de 2009. (Foto AP/Junji Kurokawa), archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.