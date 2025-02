El acusado de apuñalar a Salman Rushdie enfrentará juicio y el autor testificará

Hadi Matar, izquierda, acusado de herir gravemente al autor Salman Rushdie en un ataque con cuchillo en 2022, es conducido al tribunal del condado de Chautauqua por el defensor público Nathaniel Barone antes del inicio de la selección del jurado en Mayville, Nueva York, el martes 4 de febrero de 2025. (Foto AP/Adrian Kraus) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.