Dua Lipa confirma su compromiso con el actor Callum Turner tras meses de especulaciones

Los fans habían teorizado que el anillo que Lipa comenzó a lucir en fotos a finales de diciembre señalaba un compromiso, pero la pareja no confirmó públicamente el rumor durante meses, incluso después de aparecer juntos en la Met Gala del mes pasado. Lipa dice que aún no han fijado planes de boda: ella todavía está de gira y Turner está filmando, “así que solo estamos disfrutando de este período”, le dijo a British Vogue, agregando que intentan no pasar más de dos semanas y media separados.

“La música bailable tiene un historial tan largo de crear un espacio tan seguro. Y solo quiero encarnar eso”, le dijo a The Associated Press el año pasado.

A lo largo de su carrera, Lipa ha ganado tres Grammy y cuenta con cinco éxitos en el top 10 del la lista Hot 100 de Billboard: “New Rules” de 2017, “Don’t Start Now” de 2019, “Levitating” de 2020, “Cold Heart (PNAU Remix)” de 2021 con Elton John, y “Dance the Night” de 2023, de la banda sonora de “Barbie”.

Turner es conocido por sus papeles en las películas de “Fantastic Beasts” ("Animales fantásticos") así como en “The Boys in the Boat”, dirigida por George Clooney, y la serie dramática de la Segunda Guerra Mundial “Masters of the Air” en Apple TV+.

FUENTE: Associated Press