Dolly Parton lanza una emotiva balada en homenaje a su difunto esposo, Carl Dean

La canción, titulada “If You Hadn’t Been There”, se puede identificar inmediatamente como una de las grandes baladas de Parton. “If you hadn’t been there/Well, who would I be?” (Si no hubieras estado ahí/¿Quién sería yo?), canta. “You always see the best in me/You’re loving arms have cradled me” (Siempre ves lo mejor en mí/Tus brazos amorosos me han arrullado) La música se intensifica y en el coro, su voz se eleva.