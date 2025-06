David Koepp, el guionista de confianza en Hollywood, regresa con "Jurassic World Rebirth"

© 2025 Focus Features, LLC. All Rights Reserved.

Esta imagen publicada por Focus Features muestra a Cate Blanchett, a la izquierda, y Michael Fassbender en una escena de "Black Bag", una película escrita por David Koepp. (Claudette Barius/Focus Features via AP)

Esta imagen publicada por Neon muestra a Callina Liang en una escena de "Presence", una película escrita por David Koepp. (Peter Andrews/Neon via AP)



Esta imagen publicada por Universal Pictures y Amblin Entertainment muestra, de izquierda a derecha, Bechir Sylvain, Jonathan Bailey y Scarlett Johansson en una escena de "Jurassic World Rebirth". (Jasin Boland/Universal Pictures and Amblin Entertainment via AP)

Así comienza el guion de David Koepp para "Jurassic Park" de 1993. Como gran parte de la escritura de Koepp, es conciso y visualmente intenso. No le dice al director (en este caso Steven Spielberg) dónde colocar la cámara, pero casi lo hace.

"Le pregunté a Steven antes de comenzar: ¿Cuáles son las limitaciones sobre lo que puedo escribir?", recuerda Koepp. "El CGI realmente no se había inventado aún. Él dijo: 'Solo tu imaginación'".

Sin embargo, en los 32 años desde que escribió la adaptación de la novela de Michael Crichton, Koepp se ha establecido como uno de los principales guionistas de Hollywood no por la ilimitada extensión de su imaginación, sino por su habilidad para delimitarla.

"El gran estudioso e historiador del cine David Bordwell y yo estábamos hablando sobre ese concepto una vez y él dijo: '¿Por qué el mundo es demasiado grande?' Yo dije: 'Eso es, exactamente'", dice Koepp. "El mundo es demasiado grande. Si puedo poner la cámara donde quiera, si cualquier persona en todo el planeta puede aparecer en esta película, si puede durar 130 años, ¿cómo empiezo siquiera? Me dan ganas de tomar una siesta.

"Así que siempre he buscado botellas en las que poner el delicioso vino".

En cierta medida, el mundo de "Jurassic World" se volvió demasiado grande. En la última entrega, "Jurassic World: Dominion" ("Jurassic World: Dominio") de 2022, que no fue particularmente bien recibida, los dinosaurios se habían extendido por todo el planeta. "No sé a dónde más ir con eso", dice Koepp.

Koepp, de 62 años y originario de Pewaukee, Wisconsin, no había escrito una película de "Jurassic" desde la segunda, "The Lost World" ("El mundo perdido: Jurassic Park") de 1997. En ese entonces, Brian De Palma, con quien Koepp trabajó en "Carlito's Way" (“Atrapado por su pasado”) y "Mission: Impossible", comenzó a llamarlo "el chico dinosaurio". Poco después, Koepp se movió hacia otros desafíos. Pero cuando Spielberg lo llamó hace unos años y le preguntó: "¿Puedes hacer otra?", Koepp tuvo una solicitud: "¿Podemos empezar de nuevo?"

"Jurassic World Rebirth", que se estrena en cines el 2 de julio, es un nuevo comienzo para una de las franquicias más grandes de Hollywood, con miles de millones de dólares. Es un nuevo elenco de personajes (Scarlett Johansson, Mahershala Ali y Jonathan Bailey coprotagonizan), un nuevo director (Gareth Edwards) y una nueva historia. Pero, al igual que hace 32 años, Koepp vuelve a tener los dinosaurios para jugar.

"La primera página me tranquilizó", dice Edwards. "Decía: 'Escrito por David Koepp'".

Para muchos cinéfilos, ese crédito inicial ha sido una señal de que lo que sigue probablemente estará inteligentemente guionado, con un ritmo brillante y bien situado. Su guion para el drama de noticias de Ron Howard de 1994 "The Paper" ("El periódico") transcurre en 24 horas. "Secret Window" ("La ventana secreta") de 2004 se desarrolla en una cabaña en el norte del estado de Nueva York. Incluso películas de mayor escala como "War of the Worlds" favorecen el destino de una familia sobre la calamidad global.

"Escucho esas ideas y me emociono. OK, ahora estoy limitado", dice Koepp. "Una restricción estructural o estética es como el Código Hays. Tuvieron que idear muchas otras formas interesantes de insinuar que esas personas habían tenido sexo, y eso resultó en una narración realmente interesante".

Las botellas de Koepp pueden adaptarse tanto a espectáculos de verano como a indies de bajo presupuesto. "Jurassic World Rebirth" es la tercera película escrita por Koepp solo este año, siguiendo un par de emocionantes thrillers con Steven Soderbergh en "Presence" y "Black Bag" ("Código Negro").

"Presence", al igual que "Panic Room", se desarrolla dentro de un hogar familiar, y se ve completamente desde la perspectiva de un fantasma. "Black Bag" combina deliciosamente el drama marital con la película de espías, organizado alrededor de una cena y una prueba de polígrafo. Esas películas completaron una trilogía ágil con Soderbergh, comenzando con "Kimi" ambientada en la pandemia de 2022.

Gran parte de la carrera de Koepp, particularmente recientemente, pasa por los dos Stevens: Soderbergh y Spielberg.

"Lo que tienen en común es que ambos habrían sido absolutamente geniales en los años 40", dice Koepp. "En el sistema de estudios de los años 40, si Jack Warner decía 'Te voy a poner en la película de lucha libre de Wally Beery'. Cualquiera de ellos habría dicho, 'Genial, esto es lo que voy a hacer'. Ambos comparten esa sensibilidad de: ¿Cómo hacemos esto?"

Spielberg y Koepp recientemente terminaron la producción de la nueva película de ciencia ficción sin título de Spielberg, que se dice es especialmente significativa para Spielberg. Le dio un tratamiento de 50 páginas a Koepp para convertirlo en un guion.

"Está más enfocado de lo que lo he visto nunca en una película", dice Koepp. "Había veces —estábamos en diferentes zonas horarias— me despertaba y había 35 mensajes de texto, y esto continuó durante aproximadamente un año. Está tan concentrado en esa película como nunca lo he visto, y es un tipo que se concentra".

Para "Jurassic World Rebirth", Koepp quería reordenar la franquicia. Inspirado por los "mandamientos" de Chuck Jones para los dibujos animados de “El Coyote y el Correcaminos” (el Correcaminos solo dice “bip bip”; todos los productos son marca ACME, etc.), Koepp estableció nueve principios rectores para la franquicia "Jurassic". Incluyen puntos como "el humor es oxígeno" y que los dinosaurios son animales, no monstruos.

Una clave para "Rebirth" fue agrupar geográficamente a los dinosaurios. En la nueva película, se han reunido alrededor del ecuador, atraídos por el entorno tropical. Al igual que en "Jurassic Park", la acción tiene lugar principalmente en una isla.

Al entrar en el proyecto, a Edwards le advirtieron sobre las convicciones de su guionista.

"Al final de mi reunión con Spielberg, simplemente sonrió y dijo: 'Eso es genial. Si crees que fuimos difíciles, espera a conocer a David Koepp'", dice Edwards, riendo.

Pero Edwards y Koepp rápidamente se unieron por gustos similares en películas, como el "King Kong" original, cuyo póster cuelga en la oficina de Koepp. En el set, Edwards a veces encontraba la necesidad de 30 segundos de nuevo diálogo.

"En como un minuto, recibía esta interacción perfectamente escrita de 30 segundos que estaba en tema, era divertida, tenía una reversión — perfecta", dice Edwards. "Era como tener tu propio ChatGPT pero realmente bueno escribiendo".

En la temporada de verano es común ver una larga lista de nombres en el apartado de guion. La creación de éxitos de taquilla se hace, cada vez más, por comité. Las apuestas son demasiado altas, según se piensa, para dejarlo en manos de un solo escritor. Pero "Jurassic World Rebirth" lleva solo el crédito de Koepp.

"Hay un viejo dicho: 'Ninguno de nosotros es tan tonto como todos nosotros'", dice Koepp. "Cuando tienes ocho o diez personas que tienen una entrada significativa en el guion, las probabilidades están enormemente en tu contra. Estás tratando de complacer a muchas personas diferentes, y a menudo no sale bien".

La única vez que eso funcionó, en la experiencia de Koepp, fue "Spider-Man" de Sam Raimi de 2002. "También fui contratado y despedido tres veces en esa película", dice, "así que tal vez sabían lo que estaban haciendo".

Koepp, sin embargo, prefiere —después de la investigación y el esquema— dejar que una película salga de su mente lo más rápido posible. "Me gusta sacarla a toda velocidad y limpiar el desastre después", dice.

Pero la serie de "Presence", "Black Bag" y "Jurassic World Rebirth" puede haber puesto a prueba incluso la prodigiosa producción de Koepp. El intenso período de escritura, que cayó antes, durante ("Black Bag" fue escrita por encargo durante la huelga sin ser comercializada) y después de la huelga de escritores, dice, significó cinco meses sin un día libre. "Puede que haya roto algo", afirma, sacudiendo la cabeza.

A pesar de esto, las tres películas también muestran a un guionista veterano trabajando a toda velocidad, distribuyendo detalles con juicio y manteniendo a los dinosaurios, fantasmas y espías avanzando a toda velocidad. Algo parecido a un guion perfecto —para Koepp, eso es "Rosemary's Baby" ("El bebé de Rosemary") o "Jaws" ("Tiburón") — sigue siendo esquivo. Pero incluso cuando te acercas, siempre hay críticos.

"Después de la primera película de 'Jurassic', una clase de quinto grado me escribió cartas, lo cual fue muy agradable", recuerda Koepp. "Luego escribieron, 'PD, cuando hagas la próxima, no hagas que tarde tanto en llegar a la isla'. ¡Todos hacen comentarios!".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press