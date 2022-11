Daddy Yankee le calló la boca a Don Omar: Tiene un problema muy grande (+VIDEO)

Ante estas declaraciones, Daddy Yankee habló sobre el tema en una reciente entrevista que ofreció a Alofoke Radio FM “Lo que pasa es que es lamentable que él hasta el último respiro que le quede de vida va a tratar de justificar que no se rindió y se quitó. Eso duele. ¿Tú sabes qué es que pase el tiempo y digas 'Te quitaste'? No hay excusa. Entonces tú quieres buscar una justificación para motivarte, una falsa motivación. Eso es un problema grande porque no importa lo que la gente diga, no importa tu opinión, la opinión de nadie. Es que tú sabes que en el fondo de tu corazón que eso pasó. Y no hay manera de justificarlo”.