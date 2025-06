¿Cuál será la canción del verano de 2025? Aquí algunas de las mejores

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

El rapero Drake hace un gesto tras ver un partido de la Conferencia Oeste de la NBA entre Lakers de Los Angeles y los Warriors de Golden State el miércoles 19 de mayo de 2021 en Los Ángeles. Los Lakers ganaron 103-100. (Foto AP/Mark J. Terrill)

SZA se presenta durante el Festival de Glastonbury en Somerset, Inglaterra, el 30 de junio de 2024, a la izquierda, y Kendrick Lamar se presenta durante el medio tiempo del Super Bowl 59 de la NFL el 9 de febrero de 2025, en Nueva Orleans. (Foto AP)

Tate McRae se presenta durante el iHeartRadio Jingle Ball de Z100 en Nueva York el 13 de diciembre de 2024, a la izquierda, y Morgan Wallen interpreta "Man Made a Bar" en la 57.ª edición anual de los Premios CMA en Nashville, Tennessee, el 8 de noviembre de 2023. (Foto AP)

Puede que dependa del ojo (bueno, del oído) del espectador, pero The Associated Press considera que la canción del verano es aquella que domina esos cálidos meses entre junio y agosto, el tipo que suena a todo volumen en los altavoces de los coches y en las barbacoas en la playa por igual. Y eso significa muchas cosas diferentes para muchos tipos de oyentes.

Campeona anterior: “Million Dollar Baby”, Tommy Richman (2024)

El primer nuevo sencillo de Lorde en cuatro años recuerda el ingenioso synth-pop de su álbum de 2017 “Melodrama”, dejando de lado el desvío folk de 2021 “Solar Power”. “What Was That” es una revelación reservada, electropop introspectivo que examina de manera mesurada la disolución de una relación. Se siente bien, y mal, que es el punto.

Campeona anterior: “How Can You Mend a Broken Heart,” Bee Gees (1971)

KATSEYE, el grupo global de chicas nacido de las técnicas de desarrollo del K-pop, son “Gnarly” (retorcidas) y les gustaría que tú también lo fueras. La canción es pop asimétrico con una cadencia de porristas y una extensa y costosa colocación de productos. Estás aquí por las chicas, o no.

Campeona anterior: “Bills, Bills, Bills”, Destiny’s Child (1999)

El coqueteo es central en estos meses calurosos, no hay otra temporada que tenga un romance fugaz nombrado en su honor. La rapera puertorriqueña Young Miko lo sabe mejor que la mayoría, y su tema “WASSUP” trata sobre carisma, y no está de más que interpole “Lollipop” de Lil Wayne con Static Major y “Chulin Culin Chunfly” de Voltio con Residente.

Campeona anterior: “Buy U a Drank (Shawty Snappin’)”, T-Pain con Yung Joc (2007)

El año pasado trajo el pop-rock suave y brillante de Benson Boone; este año, “Ordinary” de Alex Warren es ineludible. Una gran balada inofensiva con temas vagamente religiosos, está meticulosamente diseñada para tirar de las fibras del corazón. Y lo hace: la canción alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100.

Campeona anterior: “Beautiful Things”, Benson Boone (2024)

Durante el último año, Drake ha sido noticia principalmente por su rivalidad con Kendrick Lamar, una de las mayores disputas en la historia moderna del rap. No fue el vencedor, pero en “Nokia,” ciertamente es un ganador. La canción es un regreso a lo que Drizzy conoce mejor: una enorme canción de rap-R&B-pop para la posteridad, una que vivirá en la mente de los oyentes durante todo el año. Solo, ya sabes, repleta de los sonidos nostálgicos de un tono de llamada de Nokia.

Campeona anterior: Drake ganó su disputa con Meek Mill, no obstante: “Back to Back”, Drake (2015)

Las redes sociales son el salvaje oeste e inevitablemente encuentran su propia canción del verano. Por lo general, hay un elemento de humor en la pista, como “The Margarita Song” de 2023 de That Chick Angel, Casa Di & Steve Terrell. Este año es un poco diferente: “Boots on the Ground” de 803Fresh es un éxito orgánico que centra un tipo de baile en línea con alma, es country-pop con hi-hats de trap y diversión para toda la familia.

Campeona anterior: “The Spark”, Kabin Crew & Lisdoonvarna Crew (2024)

Fans de Charli xcx, no teman. El álbum debut de Addison Rae está lleno de canciones pop hipnóticas y adornadas para el público post-“BRAT”. Lo mejor de todo es “Fame Is a Gun”, un éxito de discoteca con texturas vocales sintéticas y un estribillo ineludible. Para oyentes a la moda y aquellos que aspiran a ser más fabulosos.

Campeona anterior: “Bad Girls”, Donna Summer (1979)

¿Suena sorprendentemente similar a “Please, Please, Please” ? Claro. Pero, ¿ha acaparado Sabrina Carpenter el mercado de canciones pop satíricas con tintes country sobre el heterofatalismo, un neologismo de internet para aquellos que encuentran la heterosexualidad embarazosa y sin esperanza? También, sí. Pero ya sabes, con un guiño, venganza y una calidad bailable. Amén.

Campeona anterior: “Before He Cheats”, Carrie Underwood (de su álbum debut de 2005, pero lanzado como sencillo en 2006)

¿Es una canción lanzada en noviembre demasiado anticuada para calificar como canción del verano? Quizás. Pero aquí está el truco: “Luther” de Kendrick Lamar y SZA mantuvo el puesto número uno en el Billboard Hot 100 durante 13 semanas en 2025, más de la mitad del año hasta ahora. La popularidad hace al contendiente. No está de más que “Luther” sea también una de las mejores canciones de este año y del anterior, una tierna balada de R&B que samplea la interpretación de 1982 de Luther Vandross y Cheryl Lynn de “If This World Were Mine”. “Luther” ha sido destronada en las listas, pero ninguna otra canción se ha acercado a su carrera este año.

Campeona anterior: “Last Night”, Morgan Wallen (2023)

Si la radio country terrestre es tu principal métrica para seleccionar la canción del verano, entonces “I’m The Problem” de Morgan Wallen probablemente sea tu elección. Pero una pista más pegajosa con verdadero atractivo crossover country es “What I Want” con Wallen y la cantante pop Tate McRae. Es la primera vez que Wallen presenta a una vocalista femenina en una de sus canciones. Es un raro abrazo para el popular músico, que históricamente prefiere desafiar la tradición de duetos country y duplicar su estilo vocal: cálido, musculoso, masculino.

Campeona anterior: “You’re Still the One”, Shania Twain (de su álbum de 1997, pero lanzado como sencillo en 1998)

Los datos no mienten y lo que es viejo es nuevo otra vez. En el año después del verano “BRAT”, el deseo de más Charli xcx sigue siendo fuerte. Como resultado, los fans han desenterrado una canción de su álbum de 2020, “How I’m Feeling Now”, y la han convertido en su propio himno de verano... cinco años después. Tanto es así que Charli lanzó un video musical para ella en mayo.

Campeona anterior: “Cruel Summer”, Taylor Swift (lanzada en 2019, coronada canción del verano en 2023)

Mira, “Mutt” también llegó en 2024, pero en 2025, impulsada por un lanzamiento de lujo y un reciente remix de Chris Brown, hace que “Mutt” sea una elección fácil de canción del verano para algunos oyentes. Es difícil escuchar ese estribillo y no cantar: “She said, ‘Take your time, what’s the rush?’ / I said, ‘Baby, I’m a dog, I’m a mutt’” (“Ella dijo, ‘Tómate tu tiempo, ¿cuál es la prisa?’ / Yo dije, ‘Cariño, soy un perro, soy un mestizo’”).

Campeona anterior: “Bird Dog,” The Everly Brothers (1958)

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press