¿Cómo se hace una película de 'Jurassic World'? Con estos 'mandamientos'

Esta imagen publicada por Universal Pictures y Amblin Entertainment muestra, de izquierda a derecha, Bechir Sylvain, Jonathan Bailey y Scarlett Johansson en una escena de "Jurassic World Rebirth".

"Odio un retcon. Odio cuando cambian un montón de cosas: 'Oh, eso en realidad no sucedió. En realidad era su gemelo'. No me gustan otras líneas de tiempo. Así que pensé: No pretendamos que ninguno de los últimos 32 años no sucedió o sucedió de manera diferente a lo que pensabas. Pero podemos decir que las cosas han cambiado".

“En la primera película, cualquiera que trabajara en ella habría sido multado por referirse a ellos como monstruos. No son monstruos, son animales. Por lo tanto, porque son animales, sus motivos sólo pueden ser porque tienen hambre o están defendiendo su territorio. No atacan porque son aterradores. No se acercan sigilosamente y rugen porque quieren asustarte”.

“No puedes olvidarlo”.

"El tono que Steven (Spielberg) encontró y que yo ayudé a encontrar en esa primera película es realmente distintivo. No he tenido la oportunidad de trabajar en una película con ese tono desde entonces. Así que volver a ese sentido de alta aventura, ciencia real y humor, fue simplemente una especie de alegría".

"Y luego había una serie de reglas más que definiría como secretos comerciales. Así que me las guardaré para mí".

