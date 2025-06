Cómo se creó la banda sonora de "F1" con ayuda de Lewis Hamilton

La banda sonora incluye música original de Chris Stapleton, Myke Towers, Rosé de Blackpink, Tate McRae y muchos más. Las fuerzas creativas detrás de todo esto —el productor de cine Jerry Bruckheimer, el director Joseph Kosinski y el presidente de Atlantic Records en la Costa Oeste, Kevin Weaver— cuentan a The Associated Press cómo se creó "F1 The Album".

Y lo que necesitaban eran grandes canciones a medida para igualar la intensidad de la película y su inclusión de grandes canciones de rock clásico, como "We Will Rock You" de Queen. Todas las canciones presentadas en "F1 The Album" son originales, por lo que "Sports Car" de Tate McRae, a pesar de su nombre adecuado, no está en él; en su lugar, ofreció "Just Keep Watching".