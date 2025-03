“Capitán América” ocupa el primer lugar de taquillas el fin de semana del Oscar

Esta imagen difundida por Disney muestra a Danny Ramirez, izquierda, y Anthony Mackie en una escena de la película de Marvel Studios' "Captain America: Brave New World." (Marvel Studios-Disney vía AP) © 2024 MARVEL.

Expertos y audiencias la han criticado por no traer consigo el reinicio de Marvel que algunos esperaban. Esa tarea ahora recae en “Thunderbolts” que se estrenará en mayo y “Fantastic Four: First Steps”, en julio. Sin embargo, “Capitán América” enfrentará poca competencia hasta marzo y podría permanecer en el número uno por un tiempo.