Cannes otorga la Palma de Oro al drama iraní de venganza “It Was Just an Accident”

El director iraní Jafar Panahi, acepta la Palma de Oro por la película "It Was Just an Accident" en el 78º Festival Internacional de Cine, Cannes, sur de Francia, el 24 de mayo de 2025. (Foto de Joel C Ryan/Invision/AP) 2025 Invision

La victoria de “It Was Just an Accident” extiende una de las rachas más inusuales en el cine: el distribuidor independiente Neon ha respaldado a las últimas seis ganadoras de la Palma de Oro. Neon, que adquirió “It Was Just an Accident” para su distribución en América del Norte tras su estreno en Cannes, también distribuyó las ganadoras de Palmas “Parasite”, “Titane”, “Triangle of Sadness”, “Anatomy of a Fall” y “Anora”.